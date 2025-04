Jean Silva demonstra preocupação com rival: ‘Rezem pelo Bryce Mitchell’

Adicionando mais uma vitória ao cartel da "Fighting Nerds" no UFC, Jean Silva derrotou Bryce Mitchell via finalização no segundo round, do UFC 314, no último sábado (12), em Miami. O brasileiro pôs fim a rivalidade com o americano que movimentou o mundo das lutas nas últimas semanas. Em entrevista ao Joe Rogan, ainda no octógono do Ultimate, o "Lord" mostrou muita hombridade com o adversário e fez um apelo aos fãs de MMA.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Fiquei (surpreso que ele não tocou as luvas comigo). Eu achei que era só parte do show tudo que ele estava falando, mas infelizmente não era, isso faz parte dele. Eu fico triste de saber que isso realmente faz parte dele, porque eu me preocupo, ele não deve estar muito bem da cabeça, muito bem de coração. Então, peço para que todos realmente rezem pela vida do Bryce Mitchell, porque o estado de espírito dele não está legal e eu não tenho nada contra ele - declarou Jean Silva.

Menções de Mitchell a Hitler

Durante sua participação no podcast ‘MMA Guru’, no início do mês, o atleta, que já havia gerado polêmica ao defender Hitler em janeiro, mencionou novamente o líder nazista ao discutir sua herança alemã. Mitchell não fez uma defesa direta como antes, mas sugeriu que a história de Hitler é mais complexa do que a versão ensinada nas escolas.

continua após a publicidade

- Eu digo a verdade! Eu tenho herança alemã e não tenho medo de falar sobre a minha herança alemã. Eu nunca disse que Hitler era perfeito, mas estou dizendo a vocês que há mais na história do que vocês aprenderam na escola. E não tenho medo de falar da herança do meu povo - disse.