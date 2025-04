Ex-rival de Jon Jones alfineta Alex Poatan: ‘Tenho a melhor mão esquerda’

Após uma longa sequência de derrotas no UFC, Dominick Reyes conquistou a sua terceira vitória seguida na organização. O americano venceu Nikita Krylov via TKO, no primeiro round, pela luta de abertura do card principal do UFC 314, no Kaseya Center, em Miami (EUA). Durante a coletiva de imprensa, o ex-desafiante ao cinturão dos meio-médios deu uma declaração forte, que colide com a reputação de Alex Poatan no Ultimate.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Vou dizer logo de cara que tenho o melhor esquerdo do jogo. Não há dúvida sobre isso. ... O Alex tem um cruzado de esquerda. Eu tenho um com as duas (mãos). Ele é um lutador ortodoxo. Eu sou canhoto. Então, o que houve? - declarou Dominick Reyes.

Antes da primeira luta entre Poatan e Adesanya, em 2022, Reyes passou uma temporada treinando com o time do Glover Teixeira. Alex e Dominick fizeram parte do mesmo card no UFC 287, em Miami. O americano demonstrou desinteresse na perspectiva de lutar contra Pereira, no entanto, um reencontro nos treinamentos é algo que o agradaria.

continua após a publicidade

➡️Jean Silva demonstra preocupação com rival: ‘Rezem pelo Bryce Mitchell’

- Eu definitivamente preciso vê-los novamente. Eles foram tão gentis comigo quando eu estava no meu pior momento. Só terei amor e respeito por esses caras pelo resto da minha vida. Então, eu gostaria de vê-lo novamente, conseguir alguns treinos. Mas vamos ver. Vamos ver - finalizou Reyes.

Dominick, ainda dentro do octógono, pediu mais uma luta contra algum adversário de peso, para depois poder lutar pelo cinturão. Caso Alex Poatan vença a revanche contra Ankalaev e Reyes a próxima luta, um encontro entre dois pode ser inevitável.

continua após a publicidade