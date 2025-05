A propriedade do estádio é do Governo de Minas Gerais.

O Estádio Governador Magalhães Pinto, mais conhecido como Mineirão, é um dos palcos mais emblemáticos do futebol brasileiro. Localizado em Belo Horizonte, Minas Gerais, o estádio foi inaugurado em 1965 e desde então tem sido cenário de grandes momentos do esporte nacional e internacional. O Lance! explica quem é o dono do Mineirão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Quem é o dono do Mineirão?

Apesar de sua importância e da forte ligação com clubes como o Cruzeiro e o Atlético Mineiro, o Mineirão não pertence a nenhuma dessas agremiações. A propriedade do estádio é do Governo do Estado de Minas Gerais, que detém a posse legal do imóvel.

No entanto, a gestão e operação do estádio foram concedidas à iniciativa privada. Desde 2010, a Minas Arena, uma Sociedade de Propósito Específico formada por empresas do setor de construção e engenharia, administra o Mineirão por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP) estabelecida com o governo estadual.

continua após a publicidade

Essa concessão tem validade de 27 anos, com término previsto para 2037. Durante esse período, a Minas Arena é responsável pela manutenção, modernização e exploração comercial do estádio, enquanto o Governo de Minas Gerais mantém a propriedade do bem.

Como funciona a concessão do Mineirão

A concessão do Mineirão à iniciativa privada ocorreu no contexto da preparação do Brasil para a Copa do Mundo de 2014. Em 2010, o Governo de Minas Gerais lançou uma Parceria Público-Privada (PPP) para modernizar o estádio, que precisava se adequar às exigências da FIFA. A empresa Minas Arena venceu o processo licitatório e passou a administrar o estádio por um período de 27 anos.

continua após a publicidade

Pelo contrato, a Minas Arena ficou responsável por bancar as obras de reforma, manutenção e operação do estádio, enquanto o estado ficou encarregado de realizar pagamentos periódicos à concessionária, como forma de remuneração pelos serviços prestados. Em contrapartida, a empresa também pode explorar comercialmente o local por meio de shows, eventos, locação de espaços, camarotes e a realização de partidas esportivas.

O papel da Minas Arena e os clubes de futebol

Embora o Cruzeiro e o Atlético-MG sejam os principais clubes a utilizarem o Mineirão ao longo da história, nenhum deles é dono do estádio ou possui participação direta na sua administração. Eles atuam como usuários mediante contrato com a Minas Arena, pagando aluguel e taxas variáveis para a realização de partidas. Essa relação tem gerado polêmicas ao longo dos anos, especialmente quando há divergências sobre receitas de bilheteria, custos operacionais ou exclusividade de datas.

Atualmente, o Cruzeiro é o principal mandante no estádio e possui contrato com a Minas Arena. Já o Atlético-MG, após disputas sobre divisão de receitas, optou por migrar a maior parte de seus jogos para a Arena MRV, estádio próprio inaugurado em 2023. Apesar disso, o Mineirão continua sendo uma alternativa viável para grandes eventos esportivos, clássicos regionais e finais de campeonatos.

O Mineirão é patrimônio público?

Sim. Mesmo com a gestão privada, o Mineirão continua sendo um bem público pertencente ao Estado de Minas Gerais. Isso significa que a propriedade legal do estádio segue nas mãos do governo, e quaisquer modificações estruturais ou contratuais precisam respeitar os termos da PPP e a legislação vigente sobre patrimônio público.

Além disso, o estádio possui importância histórica e cultural para o estado e para o país, sendo tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA-MG). Isso garante a preservação de elementos arquitetônicos e da memória esportiva associada ao Mineirão, mesmo com sua modernização e uso comercial pela concessionária privada.