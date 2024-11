Conheça os maiores públicos do Mineirão, palco de grandes emoções e clássicos do futebol brasileiro. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Publicada em 09/11/2024

Inaugurado em 1965, o Estádio Governador Magalhães Pinto, conhecido como Mineirão, é um dos templos do futebol brasileiro. Localizado em Belo Horizonte, Minas Gerais, o estádio foi cenário de partidas memoráveis e clássicos que atraíram multidões, demonstrando a intensa paixão dos torcedores mineiros pelo futebol. A seguir, apresentamos os 10 maiores públicos da história do Mineirão, que marcaram época e ficaram eternizados na memória dos fãs do futebol nacional.

10 jogos com os maiores públicos do Mineirão na história

1. Cruzeiro 1 x 0 Villa Nova – 22 de junho de 1997 – Final do Mineiro

O maior público já registrado no Mineirão ocorreu na final do Campeonato Mineiro de 1997, quando 132.834 torcedores compareceram para assistir à vitória do Cruzeiro sobre o Villa Nova por 1 a 0. Esse jogo entrou para a história não apenas pelo número de espectadores, mas também pela festa protagonizada pela torcida celeste.

2. Atlético-MG 1 x 0 Cruzeiro – 4 de dezembro de 1968 – Campeonato Mineiro

O clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro em 1968 atraiu 123.351 espectadores ao Mineirão. A vitória do Galo por 1 a 0 ficou marcada pela rivalidade intensa e pelo recorde de público em um confronto entre os dois gigantes mineiros naquela época.

3. Atlético-MG 1 x 0 Cruzeiro – 5 de setembro de 1971 – Brasileirão

Em 1971, outro clássico mineiro lotou o Mineirão, com 122.534 torcedores presentes. Novamente, o Atlético-MG saiu vitorioso por 1 a 0, em uma partida que reforçou a importância dos duelos entre Galo e Raposa na história do estádio.

4. Atlético-MG 0 x 0 Cruzeiro – 7 de setembro de 1969 – Campeonato Mineiro

Com um público de 120.497 pessoas, o empate sem gols entre Atlético-MG e Cruzeiro em 1969 é o quarto maior registro de público do Mineirão. A partida foi intensa e mostrou a força das duas torcidas em um dos maiores clássicos do país.

5. Atlético-MG 1 x 0 Cruzeiro – 19 de dezembro de 1976 – Campeonato Mineiro

Em mais um capítulo da rivalidade, 118.858 espectadores compareceram ao Mineirão para assistir à vitória do Atlético-MG por 1 a 0 sobre o Cruzeiro em 1976. O jogo foi decisivo para o campeonato e ficou na memória dos torcedores.

6. Brasil 1 x 0 Iugoslávia – 19 de dezembro de 1965 – Amistoso Internacional

O amistoso entre a Seleção Brasileira e a Iugoslávia levou 113.715 torcedores ao Mineirão. A vitória brasileira por 1 a 0 fez a alegria da multidão e mostrou a capacidade do estádio de receber grandes eventos internacionais.

7. Atlético-MG 2 x 1 Cruzeiro – 13 de junho de 1982 – Campeonato Mineiro

Com 110.075 pessoas nas arquibancadas, o Atlético-MG venceu o Cruzeiro por 2 a 1 em 1982. A partida foi emocionante e reforçou a tradição de grandes públicos nos clássicos mineiros disputados no Mineirão.

8. Atlético-MG 1 x 1 Cruzeiro – 25 de março de 1984 – Campeonato Mineiro

O empate em 1 a 1 entre Atlético-MG e Cruzeiro em 1984 contou com a presença de 106.853 torcedores. O jogo foi marcado pelo equilíbrio e pela atmosfera contagiante proporcionada pelas duas torcidas.

9. Cruzeiro 1 x 0 Atlético-MG – 21 de junho de 1998 – Campeonato Mineiro

Em 1998, o Cruzeiro venceu o Atlético-MG por 1 a 0 diante de 103.794 torcedores. A partida entrou para a lista dos maiores públicos do Mineirão e reafirmou a grandeza dos confrontos entre os rivais.

10. Atlético-MG 1 x 0 Cruzeiro – 15 de março de 1992 – Campeonato Mineiro

Fechando a lista, o clássico de 1992 atraiu 100.495 pessoas ao Mineirão. O Atlético-MG venceu por 1 a 0, e o jogo ficou marcado pela intensa participação das torcidas, que lotaram o estádio e criaram um espetáculo à parte.

Esses números evidenciam a paixão dos torcedores mineiros e a importância do Mineirão como palco de grandes momentos do futebol brasileiro. Após as reformas para a Copa do Mundo de 2014, a capacidade do estádio foi reduzida para aproximadamente 62 mil espectadores, visando maior conforto e segurança. Mesmo assim, o Mineirão continua sendo cenário de jogos emocionantes e mantém a tradição de receber públicos expressivos, fortalecendo ainda mais sua história no futebol nacional.