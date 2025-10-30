A seleção é conhecida por seu estilo tático, incluindo o catenaccio e grandes jogadores como Meazza, Rossi e Cannavaro.

A primeira vitória foi em 1934, contra a Tchecoslováquia, e a última em 2006, contra a França.

A Itália é uma das seleções mais vitoriosas da história do futebol mundial. Ao todo, a Azzurra conquistou quatro títulos de Copa do Mundo, sendo campeã em 1934, 1938, 1982 e 2006. Essas conquistas atravessam gerações e estilos de jogo — do catenaccio defensivo à precisão tática moderna — e consolidam o país como uma das grandes potências do esporte.

Ao longo das décadas, o futebol italiano moldou lendas, revolucionou conceitos e formou equipes que marcaram época. Da geração de Giuseppe Meazza nos anos 1930 ao protagonismo de Cannavaro, Buffon e Totti no século XXI, a Itália sempre soube unir técnica, disciplina e paixão.

Quantos títulos de Copa do Mundo a Itália tem?

1934: o primeiro título em casa

A primeira conquista da Itália veio em 1934, quando o país sediou a Copa do Mundo. Sob o comando do técnico Vittorio Pozzo, a seleção italiana aproveitou o fator local e superou adversários difíceis em uma era marcada pelo crescimento do futebol europeu.

Na final, disputada em Roma, a Itália venceu a Tchecoslováquia por 2 a 1 na prorrogação. O craque Giuseppe Meazza foi o líder técnico e moral daquela equipe, enquanto Orsi e Schiavio marcaram os gols decisivos. Foi o primeiro passo da Azzurra rumo ao topo do futebol mundial — e a confirmação de que o país possuía uma das gerações mais talentosas da época.

1938: o bicampeonato sob domínio de Pozzo

Quatro anos depois, a Itália confirmou seu domínio global ao conquistar o bicampeonato mundial na França, em 1938. Mais uma vez dirigida por Vittorio Pozzo, a seleção manteve a base campeã e apostou em um futebol organizado e eficiente. Na final, derrotou a Hungria por 4 a 2, com grande atuação de Silvio Piola, autor de dois gols, e Giuseppe Meazza, que se tornaria um dos maiores ídolos da história italiana.

continua após a publicidade

A vitória consolidou a Itália como a primeira seleção a vencer duas Copas consecutivas — um feito igualado apenas pelo Brasil décadas depois. A equipe foi símbolo da era de ouro do futebol italiano pré-guerra e referência de disciplina tática e força coletiva.

1982: o renascimento com Paolo Rossi na Itália

Após 44 anos sem títulos mundiais, a Itália renasceu no Mundial da Espanha em 1982. A campanha começou com desconfiança, mas terminou em glória. A equipe comandada por Enzo Bearzot contava com Dino Zoff (o capitão e goleiro de 40 anos), Gentile, Scirea, Tardelli e o atacante Paolo Rossi, que se tornaria o herói nacional.

Depois de uma fase inicial difícil, a Itália deslanchou nas fases decisivas. Venceu Argentina e Brasil em jogos históricos — o 3 a 2 sobre os brasileiros é lembrado até hoje como uma das maiores partidas de todos os tempos, com hat-trick de Paolo Rossi.

Na final, em Madri, a Azzurra derrotou a Alemanha Ocidental por 3 a 1, com gols de Rossi, Tardelli e Altobelli. O grito de gol de Tardelli, com os olhos marejados, virou imagem imortal. Era o retorno da Itália ao topo do mundo.

2006: o quarto título da Itália e a redenção em Berlim

O quarto título veio em 2006, na Copa da Alemanha, em um contexto de superação. O futebol italiano vivia turbulência com o escândalo do Calciopoli, mas a seleção encontrou unidade e força sob o comando de Marcello Lippi.

Com uma defesa impecável — Buffon, Cannavaro, Zambrotta e Materazzi — e nomes criativos como Pirlo, Totti e Del Piero, a Itália mostrou equilíbrio e consistência ao longo do torneio.

Na final, contra a França, o jogo terminou empatado em 1 a 1, com gols de Materazzi e Zidane. A decisão foi para os pênaltis, e a Azzurra venceu por 5 a 3, conquistando o tetracampeonato mundial.

O capitão Fabio Cannavaro foi eleito o melhor jogador do torneio e, meses depois, ganhou o prêmio de Melhor do Mundo da FIFA, algo raro para um defensor. Aquela conquista marcou o fim de uma geração lendária e o último grande título italiano até hoje.

O DNA da Azzurra: defesa, disciplina e emoção

O sucesso da Itália nas Copas sempre esteve ligado à sua tradição tática e defensiva. O estilo "catenaccio", que prioriza a organização e o contra-ataque, moldou o futebol italiano por décadas e serviu de base para muitas de suas conquistas. Mas a Azzurra também sempre foi sinônimo de emoção e entrega. Jogadores como Baggio, Del Piero, Pirlo, Buffon e Totti levaram o futebol italiano a momentos inesquecíveis mesmo em campanhas sem título.

Curiosidades e legado

A Itália foi a primeira seleção europeia a conquistar duas Copas consecutivas (1934 e 1938). É o país com o maior número de prêmios de goleiros eleitos os melhores do mundo. Entre 1978 e 2006, o país chegou a três semifinais e duas finais. Em 2022, a Itália ficou fora da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva — algo inédito na história.

Mesmo assim, a seleção segue como uma das camisas mais pesadas do planeta. A cor azul, o hino apaixonante e o histórico de conquistas fazem da Itália uma potência eterna do futebol mundial.

Resumo histórico

