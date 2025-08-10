O Campeonato Brasileiro de 2008 marcou uma era de jogos equilibrados e elencos altamente competitivos, mas nem todas as partidas seguiram esse roteiro. Um dos exemplos mais contundentes dessa quebra de expectativa aconteceu em 27 de julho, no Mineirão, quando o Cruzeiro aplicou uma goleada categórica de 4 a 0 sobre o Santos, em uma atuação amplamente dominante desde os primeiros minutos. A partida, válida pela 15ª rodada da Série A, entrou para a história como a maior vitória celeste sobre o clube paulista na era dos pontos corridos. O Lance! relembra Cruzeiro 4 x 0 Santos no Brasileirão 2008.

O placar elástico não foi por acaso. Desde o apito inicial, o Cruzeiro mostrou-se mais organizado, intenso e agressivo. A equipe comandada por Adilson Batista impôs um ritmo de jogo acelerado, com posse de bola qualificada e movimentação constante no campo ofensivo. O meio-campo dominava as ações e encontrava espaços com facilidade diante de uma defesa santista vulnerável e mal posicionada.

Destaque absoluto da partida, o atacante Guilherme brilhou intensamente ao marcar três gols e se posicionar com inteligência em todas as jogadas de ataque do Cruzeiro. Com faro de gol apurado, o camisa 11 aproveitou a fragilidade adversária para transformar oportunidades em vantagem no placar. Não à toa, aquela performance se tornou uma das mais lembradas de sua carreira no futebol brasileiro.

Cruzeiro 4 x 0 Santos no Brasileirão 2008

Ramires, outro nome que brilhava naquele elenco, também teve uma atuação memorável. Com arrancadas em velocidade, dribles curtos e presença constante nas transições ofensivas, o meio-campista foi o motor do time celeste no meio-campo. Além de dar ritmo ao jogo, ele ainda deixou o seu gol nos minutos finais, selando uma exibição quase perfeita da Raposa.

Do lado santista, o cenário era de completo apagão. O time dirigido por Emerson Leão chegou a Belo Horizonte sob desconfiança e com campanha irregular. Em campo, a equipe apresentou pouca intensidade, pouca compactação defensiva e quase nenhuma criatividade ofensiva. Fábio Costa, apesar de ter feito boas defesas, não conseguiu evitar o desastre defensivo que se desenhou ao longo dos 90 minutos e a vitória do Cruzeiro.

O Santos vivia um momento delicado na temporada, e a derrota em Minas apenas escancarou os problemas enfrentados no elenco. Falta de padrão tático, oscilações individuais e um setor defensivo instável foram fatores que facilitaram a vida de um Cruzeiro confiante e em crescimento na tabela. O resultado final foi a consequência direta da diferença de postura e preparação entre os dois times naquela tarde.

A vitória teve impacto imediato no ambiente do Cruzeiro. O clube assumia a condição de protagonista na briga pelas primeiras posições e começava a embalar com uma sequência positiva de atuações sólidas. Mais do que os três pontos, o desempenho coletivo e o brilho individual de seus principais nomes deixavam claro que o time mineiro tinha força para lutar nas partes altas da classificação.

A goleada sobre o Santos não foi apenas um placar expressivo; foi um marco técnico e emocional daquela campanha. Reforçou a confiança do elenco, elevou o moral da torcida e ficou registrada como uma das grandes atuações da era recente do Cruzeiro no Mineirão. Para os cruzeirenses, aquela tarde foi daquelas inesquecíveis — e para os santistas, uma que se desejaria apagar rapidamente da memória.

Gols da partida

18' do 1º tempo – Guilherme: Após bela jogada de Wagner, Guilherme recebeu na entrada da área e finalizou com categoria para abrir o placar para o Cruzeiro. 55' do 2º tempo – Guilherme: Em contra-ataque rápido puxado por Ramires, o atacante recebeu livre e tocou no canto para ampliar. 63' do 2º tempo – Guilherme: Após cruzamento da esquerda, Guilherme dominou e marcou seu terceiro gol na partida e do Cruzeiro. 88' do 2º tempo – Ramires: Fechando a goleada, Ramires arrancou do meio-campo, tabelou e chutou cruzado para vencer Fábio Costa e garantir o 4x0 do Cruzeiro.

Ficha técnica - Cruzeiro 4 x 0 Santos

Data: 27 de julho de 2008

Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Competição: Campeonato Brasileiro – Série A

Rodada: 15ª rodada

Gols: Guilherme (18’, 55’, 63’), Ramires (88’)

Árbitro: Wilson Luiz Seneme (SP)

Público pagante: 38.352

Renda: R$ 610.000,00

Cruzeiro

Técnico do Cruzeiro: Adilson Batista

Fábio;

Jonathan, Giovanny Espinoza, Thiago Heleno, Jadílson (Maicosuel, 46’);

Marquinhos Paraná, Charles (Rodrigo, 55’);

Ramires, Wagner (Bruno Ferraz, 69’), Jajá (Jonathan, 64’);

Guilherme (Rodrigo Tabata, 80’)

Santos

Técnico: Emerson Leão

Fábio Costa;

Betão (Mariano Trípodi, 68’), Fabão, Kléber;

Rodrigo Souto, Marcinho Guerreiro, Lima, Mauricio Molina (Wesley, 64’), Marcelo;

Adriano e Marcos Aurélio