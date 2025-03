O Atlético Mineiro é um dos clubes mais vitoriosos do Campeonato Mineiro, acumulando títulos e revelando grandes artilheiros ao longo das décadas no futebol estadual. No século XXI, o Galo contou com atacantes decisivos que ajudaram a equipe a consolidar sua hegemonia no estadual e a marcar seus nomes na história do clube. Confira os maiores artilheiros do Atlético-MG no Mineiro no século XXI e seus feitos inesquecíveis.

1. Hulk (atualmente no elenco do Atlético-MG) – 37 gols

O maior artilheiro do Atlético-MG no Campeonato Mineiro no século XXI é Hulk, com 37 gols. Desde sua chegada ao clube em 2021, o atacante se tornou peça-chave no time, sendo o protagonista de títulos e jogos decisivos no estadual. Com sua força física, faro de gol e precisão nas finalizações, Hulk se consolidou como um dos maiores ídolos recentes da torcida atleticana.

2. Diego Tardelli – 35 gols

Na segunda posição aparece Diego Tardelli, com 35 gols no Campeonato Mineiro. Ídolo atleticano, Tardelli teve mais de uma passagem marcante pelo clube e foi fundamental em diversas conquistas estaduais. Com sua velocidade, habilidade e precisão nas finalizações, marcou gols históricos que ajudaram o Galo a erguer troféus e a dominar o futebol mineiro.

3. Guilherme – 23 gols

Com 23 gols, Guilherme ocupa a terceira posição entre os maiores artilheiros do Atlético-MG no Campeonato Mineiro no século XXI. Meia-atacante de grande qualidade técnica, ele se destacou por seus gols decisivos e participações importantes em momentos cruciais do estadual, sendo uma peça importante no elenco do Galo durante sua passagem pelo clube.

4. Luan – 15 gols

Com 15 gols, Luan aparece na quarta colocação entre os maiores artilheiros do Galo no estadual. Conhecido como “Menino Maluquinho”, Luan se destacou pela sua entrega em campo, além da habilidade e faro de gol. Sua intensidade e identificação com o Atlético-MG fizeram dele um dos jogadores mais queridos pela torcida alvinegra.

5. Ricardo Oliveira – 13 gols

Fechando o Top 5 dos artilheiros do Atlético-MG no Campeonato Mineiro no século XXI está Ricardo Oliveira, com 13 gols. O experiente atacante teve uma passagem relevante pelo clube, contribuindo com gols importantes e sendo uma referência ofensiva no estadual. Sua experiência e faro de gol ajudaram o Galo em campanhas vitoriosas.

O impacto dos artilheiros na história do Atlético-MG no Mineirão

Os maiores artilheiros do Atlético-MG no Campeonato Mineiro no século XXI desempenharam papéis fundamentais na trajetória do clube na competição. Com gols decisivos e atuações memoráveis, ajudaram o Galo a se manter como um dos protagonistas do futebol mineiro e a conquistar títulos importantes ao longo dos anos.

O Campeonato Mineiro segue sendo uma competição tradicional e relevante para o futebol brasileiro, e o Atlético-MG continua revelando e contratando grandes artilheiros para manter viva essa rica história de conquistas e gols. A torcida atleticana sempre espera por novos ídolos que possam brilhar e aumentar essa lista de grandes goleadores.