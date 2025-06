O recorde de público em jogos do Corinthians foi estabelecido em 27 de março de 2025, com a final do Campeonato Paulista.

Maior público foi durante a Copa do Mundo de 2014, com 63.267 espectadores.

A Neo Química Arena, casa do Corinthians, é um dos palcos mais modernos e vibrantes do futebol brasileiro. Inaugurada em 2014, a arena sediou partidas históricas do Timão, além de ter sido um dos estádios utilizados na Copa do Mundo daquele ano. Desde então, atrai públicos impressionantes em jogos do Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Paulista e também em eventos internacionais. O Lance! responde qual o maior público na Neo Química Arena.

Qual o maior público na Neo Química Arena?

Nos primeiros anos, a capacidade do estádio passou por ajustes. Durante a Copa do Mundo de 2014, arquibancadas removíveis foram instaladas para atender às exigências da FIFA, ampliando a capacidade temporariamente para cerca de 68 mil lugares. Com a retirada dessas estruturas após o Mundial, a capacidade fixa ficou em torno de 47 mil lugares, número que foi ampliado em 2025 para 48.905 lugares.

A Neo Química Arena tem registrado públicos cada vez mais expressivos, impulsionados pelo crescimento da torcida presente em Itaquera e pelo desempenho competitivo do Corinthians nas últimas temporadas. Clássicos e finais costumam lotar o estádio e criar uma atmosfera inesquecível.

Mas afinal, qual foi o maior público da história da Neo Química Arena? E como os números se comparam entre os jogos do Corinthians e os realizados durante a Copa do Mundo? Veja a seguir o levantamento completo.

Maior público da história da Neo Química Arena

O maior público absoluto da história da Neo Química Arena foi registrado durante a Copa do Mundo de 2014. Na ocasião, o estádio contava com arquibancadas removíveis, que ampliaram sua capacidade para aproximadamente 68 mil lugares.

O recorde aconteceu na semifinal entre Holanda e Argentina, realizada no dia 9 de julho de 2014. O jogo, que terminou empatado em 0 a 0 e foi decidido nos pênaltis com vitória da seleção argentina, contou com 63.267 espectadores presentes — um marco histórico para o estádio de Itaquera.

Após o Mundial, as arquibancadas extras foram removidas, e a arena passou a operar com sua capacidade padrão, que hoje está em 48.905 lugares. Desde então, os jogos do Corinthians vêm registrando públicos cada vez mais próximos do limite atual.

Maior público em jogos do Corinthians

O maior público registrado em jogos do Corinthians na Neo Química Arena aconteceu em 27 de março de 2025, durante a final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras. A decisão, que terminou empatada em 0 a 0 e garantiu ao Timão o seu 31º título estadual, levou às arquibancadas um total de:

48.196 pagantes

48.932 pessoas no total (incluindo imprensa, convidados e não pagantes)

Este número superou o recorde anterior, que havia sido estabelecido em 12 de fevereiro de 2025, também no Campeonato Paulista, em um clássico contra o Santos, que levou 47.695 pagantes ao estádio.

A tendência de crescimento nos públicos da Neo Química Arena reflete não apenas o aumento da capacidade, mas também o excelente momento vivido pelo clube e o fortalecimento da cultura de presença nos estádios entre os torcedores.

O impacto das arquibancadas removíveis na Copa do Mundo

É importante lembrar que, durante a Copa do Mundo de 2014, a Arena Corinthians — como era chamada na época — recebeu arquibancadas removíveis que aumentaram sua capacidade de cerca de 47 mil para aproximadamente 68 mil lugares. Essa ampliação foi fundamental para atender aos padrões exigidos pela FIFA para jogos de Copa do Mundo.

O maior público nesse período foi justamente o da semifinal entre Holanda e Argentina, com 63.267 espectadores, um número que dificilmente será superado em partidas regulares do Corinthians, já que o estádio hoje opera em sua configuração definitiva e otimizada para conforto e segurança dos torcedores.

Um caldeirão alvinegro

Mesmo com uma capacidade inferior à que tinha temporariamente na Copa, a Neo Química Arena é conhecida por sua atmosfera vibrante e pelo apoio incondicional da Fiel Torcida. O estádio foi projetado com excelente acústica e proximidade das arquibancadas em relação ao campo, criando um verdadeiro "caldeirão" em dias de jogos importantes.

Com a recente ampliação para 48.905 lugares, o Corinthians continua atraindo públicos recordes e proporcionando experiências únicas aos seus torcedores. O estádio segue como um dos mais temidos do futebol brasileiro e sul-americano.