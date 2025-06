A Neo Química Arena, estádio do Corinthians localizado em Itaquera, zona leste de São Paulo, é um dos palcos mais modernos e vibrantes do futebol brasileiro. Desde sua inauguração, em 2014, o estádio vem recebendo partidas memoráveis, incluindo a abertura da Copa do Mundo daquele ano e inúmeros jogos do Timão, tanto no Campeonato Brasileiro quanto em competições internacionais. O Lance explica qual a capacidade da Neo Química Arena por setor.

Qual a capacidade da Neo Química Arena por setor?

Em 2025, a arena teve sua capacidade ampliada, atingindo 48.905 lugares. Essa atualização foi possível após uma reavaliação do laudo de segurança da Polícia Militar de São Paulo, que permitiu um melhor aproveitamento dos espaços disponíveis, sem a necessidade de grandes intervenções estruturais.

Com o aumento da capacidade, o Corinthians consegue atender a uma demanda crescente por ingressos, especialmente em jogos de grande apelo, como clássicos, decisões de mata-mata e partidas da Copa Libertadores. A divisão por setores também facilita o planejamento logístico e comercial, permitindo uma oferta diversificada de experiências para o torcedor.

Mas afinal, como essa capacidade total está distribuída entre os setores do estádio? A seguir, detalhamos quanto cada setor da Neo Química Arena comporta, com base nas informações mais recentes divulgadas pelo clube e pela administração da arena.

Capacidade total da Neo Química Arena em 2025

Após a ampliação realizada em 2025, a capacidade da Neo Química Arena passou a ser de 48.905 lugares. Este número reflete não apenas os assentos das arquibancadas, mas também camarotes e áreas de hospitalidade, consolidando o estádio como um dos maiores e mais completos do país.

A redistribuição da capacidade permitiu um pequeno aumento em diversos setores, com destaque para os camarotes, que ganharam mais de 400 lugares adicionais, ampliando a oferta para torcedores e empresas que buscam uma experiência diferenciada em dias de jogo.

Distribuição da capacidade por setor

A Neo Química Arena é composta por diferentes setores, cada um com características específicas de localização, conforto e visibilidade do campo. Confira abaixo como a capacidade está distribuída atualmente:

Setor Norte

Capacidade aproximada: 6.000 lugares

Perfil: setor tradicionalmente ocupado pelas torcidas organizadas do Corinthians na Neo Química Arena. É uma arquibancada de perfil popular, localizada atrás de um dos gols.

Setor Sul

Capacidade aproximada: 6.000 lugares

Perfil: setor oposto ao Norte, também com perfil popular. Muito utilizado por torcedores avulsos e famílias em dias de jogos de menor apelo.

Leste Inferior

Capacidade aproximada: 10.000 lugares

Perfil: setor lateral com excelente visão do campo. Mistura público de perfil familiar com torcedores que buscam um ingresso de valor intermediário.

Leste Superior

Capacidade aproximada: 10.000 lugares

Perfil: arquibancada superior lateral da Neo Química Arena. Oferece visão ampla do campo, sendo um dos setores mais procurados em jogos de grande público.

Oeste Inferior

Capacidade aproximada: 10.000 lugares

Perfil: considerado o setor mais nobre das arquibancadas da Neo Química Arena. É frequentado por sócios, torcedores premium e convidados. Oferece ótima visão de campo e serviços diferenciados.

Oeste Superior

Capacidade aproximada: 6.000 lugares

Perfil: setor superior da arquibancada Oeste. Muito procurado por torcedores que buscam um bom custo-benefício em termos de visão de campo e valor de ingresso.

Camarotes

Capacidade aproximada: 1.900 lugares

Perfil: espaços exclusivos voltados para empresas, sócios VIP e convidados especiais. Os camarotes oferecem visão privilegiada, serviços de alimentação, climatização e total conforto.

Importância da ampliação de capacidade da Neo Química Arena

A ampliação de 2025, que adicionou aproximadamente 1.060 novos lugares, distribuiu-se entre diversos setores:

Setor Norte: +83 lugares

+83 lugares Setor Sul: +212 lugares

+212 lugares Leste Inferior: +50 lugares

+50 lugares Oeste Inferior: +203 lugares

+203 lugares Oeste Superior: +50 lugares

+50 lugares Camarotes: +462 lugares

Essa readequação da Neo Química Arena permitiu ao Corinthians ampliar seu potencial de arrecadação com bilheteria e hospitalidade, além de democratizar ainda mais o acesso dos torcedores à arena. Para uma torcida como a do Timão, que mobiliza milhares de pessoas em cada jogo, essa expansão foi bastante comemorada.