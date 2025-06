A Arena Corinthians, localizada em Itaquera, zona leste de São Paulo, passou a se chamar Neo Química Arena em setembro de 2020, após a assinatura de um contrato de naming rights com a farmacêutica Hypera Pharma. A mudança de nome foi oficializada em uma live comemorativa ao aniversário de 110 anos do clube, no dia 1º de setembro daquele ano. O Lance explica porque a Neo Química Arena, do Corinthians, tem esse nome?

O acordo de naming rights, que tem duração de 20 anos, prevê o pagamento de R$ 300 milhões ao Corinthians, divididos em parcelas anuais de R$ 15 milhões. A Hypera Pharma escolheu utilizar a marca Neo Química, sua divisão de medicamentos genéricos, como nome oficial do estádio.

A Neo Química já havia sido patrocinadora do Corinthians entre 2010 e 2011, estampando sua marca no uniforme do clube. A retomada da parceria em 2020 foi vista como uma oportunidade de fortalecer os laços entre as duas marcas e ampliar a visibilidade da empresa no cenário esportivo nacional.

Desde sua inauguração em 2014, a Arena Corinthians era conhecida por esse nome, embora também fosse popularmente chamada de "Itaquerão". Com a oficialização do nome Neo Química Arena, o clube buscou consolidar uma identidade comercial para o estádio, alinhando-se às práticas de naming rights comuns em arenas esportivas ao redor do mundo.

Acordo de naming rights com a Hypera Pharma

O contrato de naming rights entre o Corinthians e a Hypera Pharma foi resultado de anos de negociações e busca por parceiros comerciais interessados em associar suas marcas ao estádio. A escolha da Neo Química como nome oficial reflete a estratégia da empresa de fortalecer sua presença no mercado farmacêutico brasileiro, utilizando o futebol como plataforma de divulgação.

A parceria também inclui ações de marketing conjuntas, como campanhas publicitárias e eventos promocionais, visando engajar a torcida corinthiana e promover a marca Neo Química. A expectativa é que o acordo traga benefícios financeiros e de visibilidade tanto para o clube quanto para a empresa.

Histórico da Arena Corinthians (Neo Química Arena)

A Arena Corinthians foi construída para ser uma das sedes da Copa do Mundo FIFA de 2014, sediando a partida de abertura entre Brasil e Croácia. Com capacidade para mais de 47 mil torcedores, o estádio se tornou a casa oficial do Corinthians, recebendo jogos do clube e eventos diversos.

Além de sua importância esportiva, a arena também teve impacto significativo na região de Itaquera, contribuindo para o desenvolvimento urbano e econômico da zona leste de São Paulo. A presença do estádio atraiu investimentos em infraestrutura, transporte e comércio local.

Repercussão entre torcedores e mídia

A mudança de nome para Neo Química Arena gerou diversas reações entre torcedores e na mídia. Enquanto alguns apoiaram a iniciativa como uma forma de garantir recursos financeiros para o clube, outros expressaram resistência à substituição do nome tradicional.

Nas redes sociais, surgiram apelidos e brincadeiras relacionados ao novo nome, como "Quimicão" e "Camp Neo", refletindo o humor e a criatividade da torcida. Apesar das diferentes opiniões, a adoção do nome Neo Química Arena se consolidou ao longo do tempo, sendo amplamente utilizada em transmissões esportivas e comunicações oficiais.