Visita à Neo Química Arena: quanto custa ir ao estádio do Timão?

Ideal para torcedores, turistas e famílias conhecerem a história do Corinthians.

Ingressos variam de R$ 55,00 a R$ 80,00, com meia-entrada disponível.

Oferece o Tour Casa do Povo, uma visita guiada aos bastidores.

Para o torcedor corintiano — e até para quem aprecia grandes obras do futebol brasileiro — visitar a Neo Química Arena é uma experiência emocionante para o futebol nacional. Localizada no bairro de Itaquera, na zona leste de São Paulo, a arena foi inaugurada em 2014 e desde então é um dos estádios mais modernos da América Latina. Visite a Neo Química Arena: o Lance! te explica como funciona o tour.

Além dos jogos, o Corinthians oferece ao público a possibilidade de fazer uma visita guiada oficial, chamada de Tour Casa do Povo, que leva os visitantes aos bastidores do estádio e proporciona uma verdadeira imersão na história do clube.

Quanto custa visitar a Neo Química Arena?

Os preços do Tour Casa do Povo variam de acordo com o dia da semana e o tipo de ingresso. Confira abaixo os valores atualizados:

🗓️ Dias úteis (segunda a sexta-feira):

Inteira: R$ 55,00

Meia-entrada: R$ 27,50

📆 Finais de semana e feriados:

Inteira: R$ 80,00

Meia-entrada: R$ 40,00

🎫 Quem tem direito à meia-entrada na Neo Química Arena?

Crianças de 4 a 12 anos

Estudantes com carteirinha

Professores

Idosos (60+)

Doadores de sangue (última doação em até 3 meses)

Pessoas com deficiência (PCD)

É necessário apresentar documento comprobatório no momento do ingresso.

O que está incluído no Tour Casa do Povo?

A visita tem duração média de 1h20 e leva os participantes por diversos setores da Neo Química Arena, incluindo áreas que normalmente estão restritas em dias de jogo:

Museu do Povo

Átrio da arena

Camarotes

Sala de imprensa e auditório

Vestiário do Corinthians

Túnel de acesso ao campo

Área técnica e bancos de reserva

Lateral do gramado (com parada para fotos)

O passeio é conduzido por guias especializados, que compartilham curiosidades e momentos históricos do clube e da arena, como jogos marcantes, títulos conquistados em casa e detalhes sobre a construção do estádio.

Benefícios e gratuidades: Visite a Neo Química Arena Aniversariantes: têm entrada gratuita no dia do aniversário, apresentando documento com foto. Sócios do Fiel Torcedor: recebem descontos exclusivos, de acordo com a categoria. Grupos escolares ou turísticos com mais de 30 pessoas: também têm condições especiais de preço.

Informações úteis

Endereço: Avenida Miguel Ignácio Curi, 111 – Itaquera, São Paulo – SP

Avenida Miguel Ignácio Curi, 111 – Itaquera, São Paulo – SP Horário de funcionamento: diariamente, das 10h às 16h

diariamente, das 10h às 16h Estacionamento: disponível no local (preço à parte)

É possível comprar os ingressos online pelo site oficial do tour:

👉 www.tourcasadopovo.com.br

Por que visitar a Neo Química Arena?

A Neo Química Arena é mais do que um estádio — é um símbolo de modernidade, paixão e história do Corinthians. Seja para reviver momentos inesquecíveis ou conhecer de perto o palco de grandes decisões, o tour oferece uma experiência única para todas as idades.

A visita é ideal para torcedores fanáticos, turistas, estudantes e famílias que querem ver de perto o funcionamento de uma grande arena de futebol e mergulhar no universo do Timão.