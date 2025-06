O judô é um esporte olímpico que combina técnica, disciplina e respeito mútuo. Criado no Japão em 1882 por Jigoro Kano, o judô evoluiu para um sistema de combate com regras bem definidas, reconhecidas mundialmente. Para quem pratica ou acompanha competições, entender essas regras é fundamental. O Lance! te explica as principais regras do judô?

As regras do judô são determinadas pela Federação Internacional de Judô (IJF), que atualiza periodicamente o regulamento com foco em segurança, fluidez e competitividade. Isso vale para os campeonatos mundiais, torneios continentais, Jogos Olímpicos e até eventos nacionais.

Mesmo sendo um esporte de combate, o judô valoriza o controle e a técnica sobre a força bruta. Cada detalhe, como as pegadas, os movimentos de projeção, o tempo de luta e a conduta dos atletas, é regido por normas claras. O respeito pelo adversário e pelo árbitro também é parte essencial da prática.

Neste conteúdo, explicamos as principais regras do judô: como se pontua, quais são as penalidades, quanto tempo dura uma luta, e o que pode ou não ser feito durante um combate oficial. Um guia básico para quem quer entender melhor esse esporte tão tradicional e respeitado.

Principais regras do judô

Duração das lutas

Masculino e feminino: 4 minutos de combate em tempo corrido Categorias de base: variações entre 2 e 3 minutos, dependendo da idade Desempates (Golden Score): tempo extra ilimitado até o primeiro ponto ou penalidade

Durante a luta, o cronômetro é parado apenas em interrupções determinadas pelo árbitro.

Pontuação no judô

Existem duas formas de pontuar no judô: ippon e waza-ari.

Ippon: define o fim da luta imediatamente. Pode ser conquistado com: Projeção perfeita (com força, velocidade e controle) Imobilização do adversário por 20 segundos Estrangulamento ou chave de braço com desistência do oponente Waza-ari: pontuação parcial. Dois waza-aris equivalem a um ippon. Projeções com pequeno desequilíbrio ou controle parcial Imobilizações entre 10 e 19 segundos

A pontuação é indicada pelo árbitro central com gestos e confirmada eletronicamente na mesa de arbitragem.

Penalidades (Shido e Hansoku-make)

Shido: advertência leve no judô. Três shidos resultam na vitória do adversário (por hansoku-make) Exemplos: falta de combatividade, pegada irregular, saída intencional da área, puxar passivamente o adversário Hansoku-make: desclassificação direta Exemplos: aplicar golpes proibidos, desrespeitar o árbitro, atacar diretamente as pernas, acúmulo de 3 shidos

As penalidades são decisivas, principalmente em combates equilibrados ou no Golden Score.

Critérios de vitória no judô

A luta pode ser vencida de quatro formas:

Ippon direto

Dois waza-aris acumulados (waza-ari-awasete-ippon)

Desclassificação do adversário (hansoku-make)

Maior número de waza-aris ao fim do tempo regulamentar (se não houver ippon)

No Golden Score, qualquer pontuação ou penalidade define o vencedor.

Área de combate do judô e uniformes

O combate ocorre em um tatame com área de 8x8 metros, cercada por uma zona de segurança

Os judocas usam quimono (judogi) azul ou branco, conforme sorteio

Os atletas devem manter aparência adequada, unhas cortadas e cinto bem amarrado

O respeito à apresentação pessoal é parte do espírito do judô e pode ser cobrado pelos árbitros.

Cumprimentos e etiqueta

Os judocas devem fazer a saudação (reverência) antes e depois da luta

Demonstrar respeito pelo adversário, árbitros e treinadores é obrigatório

Comemorações excessivas ou atitudes antidesportivas podem ser punidas

O judô é um esporte de origem oriental, e a ética faz parte da identidade da modalidade.