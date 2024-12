Desempate no judô: os critérios de golden score e hansoku-make

O judô é um esporte repleto de técnica e estratégia, mas também exige regras claras para definir o vencedor quando uma luta termina empatada. Nesse contexto, os critérios de desempate no judô desempenham um papel crucial para determinar qual atleta é superior em um confronto equilibrado. Acompanhe mais esportes no Lance!

Entre os métodos mais conhecidos estão o golden score, que estende a luta até que um dos atletas conquiste o ponto decisivo, e o hansoku-make, uma penalidade máxima que resulta em desclassificação. Esses critérios garantem que o desfecho de uma luta seja justo, valorizando o desempenho técnico e a conduta dos competidores.

Quais são os critérios de desempate no judô?

No judô, a vitória pode ser alcançada de várias formas, incluindo o ippon (vitória direta), waza-ari (meio ponto) ou penalizações ao adversário. Porém, quando uma luta termina sem um vencedor claro no tempo regulamentar, entram em cena os critérios de desempate.

Os principais critérios incluem:

Golden score: Um período extra de luta em que o primeiro ponto ou penalização define o vencedor. Penalidades acumuladas (shidos): O atleta com menos penalizações durante a luta leva vantagem em situações de desempate. Hansoku-make: Penalidade máxima aplicada em casos de infrações graves, que resulta na desclassificação do atleta infrator e vitória automática do oponente.

Esses critérios garantem que o resultado final reflita a performance técnica e o espírito esportivo.

O que é o golden score no judô?

O golden score é uma regra que estende a luta quando o tempo regulamentar termina empatado, que serve como desempate no judô. Nesse período, o primeiro ponto conquistado ou penalidade aplicada define o vencedor.

No golden score, os atletas continuam lutando com a mesma intensidade, já que qualquer técnica válida — como um waza-ari ou ippon — encerra imediatamente a disputa. Penalizações também são decisivas nesse período, com um atleta perdendo a luta caso acumule um número crítico de shidos.

Essa regra adiciona emoção às lutas, já que cada movimento pode ser decisivo, exigindo máxima concentração e habilidade técnica dos competidores.

Hansoku-make: a penalidade máxima no judô

O hansoku-make é a punição mais severa no judô e resulta na desclassificação imediata do atleta infrator, e também serve com desempate no judô. Essa penalidade pode ser aplicada por diversas razões, incluindo:

Infração técnica grave: Como ataques ilegais às articulações ou golpes perigosos. Acúmulo de penalizações menores (shidos): Quatro shidos durante a luta resultam automaticamente em hansoku-make. Má conduta: Inclui atitudes antidesportivas, como desrespeito ao árbitro ou ao adversário.

Quando um atleta recebe hansoku-make, o oponente é declarado vencedor, independentemente do placar até aquele momento.

A importância dos critérios de desempate no judô

Os critérios de desempate no judô garantem que as lutas sejam resolvidas de maneira justa e técnica, respeitando os princípios do esporte. O golden score promove disputas emocionantes, enquanto o hansoku-make assegura que a conduta dos atletas esteja alinhada com os valores do judô, como respeito e disciplina.

Essas regras também incentivam os atletas a buscarem o ataque constante e evitarem penalidades, promovendo lutas mais dinâmicas e competitivas.