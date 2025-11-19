Inauguração da Arena do Grêmio em 8 de dezembro de 2012.

Inaugurada em 8 de dezembro de 2012, a Arena do Grêmio se consolidou rapidamente como um dos estádios mais modernos da América do Sul e um dos símbolos da nova era do clube gaúcho. Localizada no bairro Humaitá, em Porto Alegre, o estádio substituiu o lendário Olímpico Monumental e se tornou um novo palco de conquistas, glórias e grandes espetáculos. O Lance! apresenta a maior goleada da história da Arena do Grêmio.

A arena foi cenário de decisões continentais, campanhas memoráveis e — como marca registrada do Grêmio — goleadas imponentes. Desde sua estreia, o estádio já recebeu finais de Libertadores, partidas de Copa do Brasil e grandes duelos do Campeonato Brasileiro. Mas há um capítulo que se destaca entre todos: o da maior goleada da história gremista na Arena, um verdadeiro massacre pela Copa Sul-Americana.

Maior goleada da história da Arena do Grêmio

Grêmio 8 x 0 Aragua – A maior goleada da história da Arena (Sul-Americana 2021)

No dia 20 de maio de 2021, o Grêmio viveu uma noite que entrou para a eternidade. Diante do Aragua, da Venezuela, o time de Tiago Nunes aplicou 8 a 0 pela fase de grupos da Copa Sul-Americana, em um dos jogos mais perfeitos já realizados no estádio.

A partida começou em ritmo avassalador. Com apenas 29 minutos, o Tricolor já vencia por 6 a 0, graças a dois gols de Luiz Fernando, dois de Ferreira, um de Diego Souza e um gol contra do venezuelano Hernández. No segundo tempo, Maicon, em cobrança de pênalti, e Churín completaram o placar histórico.

O resultado não apenas garantiu a liderança isolada do grupo, como também entrou para a história: foi a maior goleada de um time brasileiro na história da Copa Sul-Americana e o maior placar do Grêmio em competições oficiais, desconsiderando os jogos do Campeonato Gaúcho.

Outras goleadas memoráveis na Arena do Grêmio

Além do 8 a 0 sobre o Aragua, o Grêmio coleciona outras vitórias expressivas na Arena. Em 2019, o Tricolor aplicou 6 a 1 no Avaí, pelo Campeonato Brasileiro. O time comandado por Renato Portaluppi teve uma atuação exuberante, com gols de Diego Tardelli, David Braz, Luan, Luciano, Bruno Cortez e André, em uma noite de gala em Porto Alegre.

Poucos meses depois, em 2021, o clube voltou a aplicar o mesmo placar — 6 a 1 sobre o Ayacucho-PER, pela fase preliminar da Libertadores. O destaque foi novamente Diego Souza, autor de três gols, acompanhado por Ferreira, David Braz e Guilherme Azevedo.

Mas talvez o jogo mais marcante para o torcedor gremista — emocionalmente falando — tenha sido o 5 a 0 sobre o Internacional, no Brasileirão de 2015. Sob o comando de Roger Machado, o Grêmio atropelou o maior rival em uma atuação perfeita, com gols de Luan (2x), Giuliano, Fernandinho e Réver (contra). A goleada ficou imortalizada na memória tricolor como uma das vitórias mais simbólicas do clássico Grenal na era moderna.

Outros resultados expressivos também marcaram o estádio:

Grêmio 5 x 0 Cerro Porteño (2018) – Libertadores, com dois gols de Everton Cebolinha. Grêmio 5 x 0 Sport (2017) – Brasileirão, ano do tricampeonato da América.

O impacto histórico das goleadas e a identidade tricolor

As grandes goleadas na Arena do Grêmio representam mais do que simples resultados expressivos — elas reforçam a identidade competitiva e ofensiva do clube. O estádio se transformou em um verdadeiro caldeirão moderno, onde o Tricolor impõe respeito e costuma dominar seus adversários.

Desde 2013, o Grêmio se firmou como uma das equipes mais dominantes do continente, com títulos importantes como a Copa Libertadores de 2017, a Recopa Sul-Americana de 2018 e várias campanhas consistentes em torneios nacionais.

A Arena também simboliza uma nova era para o clube, marcada pela combinação entre tradição e modernidade. O estádio de arquitetura imponente e estrutura de primeiro mundo abriga a força da torcida gremista, reconhecida por seu apoio incondicional e por transformar cada jogo em um espetáculo de emoção.

A Arena do Grêmio hoje: modernidade e emoção

Com capacidade para cerca de 55 mil torcedores, a Arena do Grêmio é um dos estádios mais modernos do país e serve não apenas para jogos de futebol, mas também para grandes eventos, shows e finais internacionais. O estádio tem gramado padrão FIFA, iluminação LED e uma das melhores estruturas de hospitalidade do continente.

Mesmo em momentos de reconstrução esportiva, a Arena segue sendo um símbolo da resistência e do orgulho tricolor. A cada nova goleada, o torcedor revive a essência do clube — a de um time que joga para vencer, para emocionar e para honrar sua história.

As maiores goleadas da história da Arena do Grêmio