Primeiro jogo oficial do Botafogo; veja adversário, ano e placar

O Botafogo Football Club nasceu oficialmente em 12 de agosto de 1904, fruto da fusão das aspirações de jovens apaixonados por futebol no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Inicialmente chamado de "Electro Club", adotou o nome Botafogo Football Club após uma assembleia em 18 de setembro de 1904. O Lance! te conta tudo sobre o primeiro jogo oficial do Botafogo.

Primeiro jogo oficial do Botafogo

Menos de um mês depois, o clube disputou seu primeiro jogo oficial, um amistoso no campo do Football and Athletic Club, localizado na Rua Haddock Lobo, esquina com Campos Salles, também na Tijuca. No dia 2 de outubro de 1904, às 15 horas, o Botafogo entrou em campo pela primeira vez – embora tenha sido uma estreia amarga, com derrota por 3 a 0.

O elenco titular daquele dia incluía jogadores como Flávio Ramos, que usava meias cor de abóbora e se tornaria ídolo local, além de Victor Faria, João Leal, Basílio Vianna, Octávio Werneck, Adhemaro de Lamare, entre outros, compondo uma formação cheia de garra, embora inexperiente.

Do tropeço à primeira vitória e consagração inicial

A derrota na estreia não minou o ânimo alvinegro. Nos meses seguintes, o clube buscou resgatar a honra em campo. A primeira vitória veio em 21 de maio de 1905, contra o Petropolitano, com gol de Flávio Ramos, em partida disputada no campo da Rua Voluntários da Pátria.

Ainda em 1906, o Botafogo participou do primeiro Campeonato Carioca, onde atuou com times de aspirantes. Na mesma temporada, conquistou seu primeiro título de futebol, a Taça Caxambu, consolidando sua presença no cenário esportivo carioca.

O significado daquela estreia em 1904

O jogo inaugural de 1904 representa o nascimento formal do Botafogo no futebol carioca. Apesar da derrota, marcou o passo inicial de uma trajetória que combinaria paixão popular e evolução esportiva. A formação de gêneros sociais — jovens da Tijuca e da elite emergente — criou o DNA do clube como símbolo de inovação e resiliência no Rio de Janeiro.

O campo na Tijuca, ainda em vias de se estruturar como sede, refletia o espírito amador inicial, mas já indicava a vocação de protagonismo do clube. Foi ali que surgiu a Estrela Solitária, símbolo máximo de identidade botafoguense, aludindo à soberania e singularidade que o clube buscaria em cada campo onde disputou.

Legado que transcende o placar

A trajetória iniciada naquele amistoso modesto — com derrota por 3 a 0 — se transformou em um legado de vitórias e craques históricos. O Botafogo se tornaria berço de nomes como Garrincha, Nilton Santos, Didi e Jairzinho. O clube adquiriu sucesso, credibilidade e uma base torcedora fiel, enquanto preservava sua aura pioneira e sua paixão histórica pelo futebol.

O primeiro jogo oficial pode ter sido um tropeço, mas foi essencial para moldar a alma do clube. Representou o começo de uma jornada que levaria o Botafogo à glória, à cultura popular carioca, à revolução tática e à consagração nacional.