Primeiro campeão do Gauchão: as origens do torneio do RS

O Campeonato Gaúcho é uma das competições estaduais mais tradicionais do Brasil, reunindo clubes históricos e protagonizando grandes rivalidades ao longo dos anos. Sua primeira edição ocorreu em 1919, organizada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF). Com um formato inovador para a época, a competição consagrou o Brasil de Pelotas como o primeiro campeão da história do futebol gaúcho. O Lance! te conta quem foi o primeiro campeão do Gaúchão.

O primeiro Campeonato Gaúcho de Futebol

A primeira edição do Campeonato Gaúcho foi disputada em 9 de novembro de 1919, em jogo único, no Estádio da Baixada, em Porto Alegre. Diferente de outros campeonatos estaduais, que começaram como torneios de pontos corridos, o Gauchão foi concebido como um torneio eliminatório, reunindo os campeões das ligas regionais do estado.

Fórmula de disputa

A competição foi planejada para ter a participação de representantes de várias cidades e regiões do Rio Grande do Sul. Os clubes foram divididos em torneios municipais, e os campeões dessas disputas se classificaram para o Campeonato Gaúcho. No entanto, algumas equipes tiveram problemas para registrar seus jogadores a tempo, o que reduziu o número de participantes. Com isso, apenas os campeões de Porto Alegre e Pelotas chegaram à fase final:

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense – Campeão Citadino de Porto Alegre

Brasil de Pelotas – Campeão Citadino de Pelotas

O primeiro campeão do Gauchão

O Brasil de Pelotas sagrou-se o primeiro campeão da história do Campeonato Gaúcho ao derrotar o Grêmio por 5 a 1 no jogo decisivo, disputado em Porto Alegre. A partida foi realizada diante de um público de aproximadamente 3.500 torcedores, que presenciaram uma atuação histórica do Xavante.

O grande destaque do jogo foi Proença, que marcou três gols e foi o artilheiro da final. Correa e Alvariza também balançaram as redes para o Brasil, enquanto Máximo descontou para o Grêmio. A vitória expressiva consolidou o Brasil de Pelotas como a primeira grande força do futebol gaúcho.

Após a conquista, a delegação do Brasil de Pelotas foi recepcionada com festa em seu retorno à cidade. Houve uma grande comemoração popular, com fogos de artifício e uma passeata até a Praça Coronel Pedro Osório, onde os jogadores foram homenageados pela torcida e autoridades locais.

A importância do Campeonato Gaúcho de 1919

O Campeonato Gaúcho de 1919 foi um marco para o futebol do Rio Grande do Sul. Ele estabeleceu a primeira competição estadual oficial, criando um cenário competitivo para os clubes gaúchos. Esse modelo inicial foi fundamental para a evolução do futebol no estado, que posteriormente se tornaria um dos mais fortes do país.

A decisão entre Brasil de Pelotas e Grêmio também demonstrou a rivalidade crescente entre clubes do interior e da capital, algo que se tornaria uma característica marcante do Gauchão nas décadas seguintes. A vitória do Xavante sobre o Tricolor ajudou a consolidar o futebol de Pelotas como um dos mais importantes do Rio Grande do Sul.

O título estadual também rendeu ao Brasil de Pelotas, primeiro campeão do Gauchão, um convite para disputar o Campeonato Brasileiro de Clubes Campeões, realizado no ano seguinte, no Rio de Janeiro. Essa participação foi um reconhecimento da força do clube e da qualidade do futebol gaúcho.

Evolução do Campeonato Gaúcho

Desde sua primeira edição, o Campeonato Gaúcho passou por diversas reformulações, ampliando o número de participantes e mudando seu formato de disputa. O torneio cresceu rapidamente e, nos anos seguintes, novas equipes passaram a competir pelo título estadual, incluindo Internacional, Juventude, Caxias e Novo Hamburgo, além dos tradicionais Grêmio e Brasil de Pelotas.

Com a profissionalização do futebol brasileiro, a competição se tornou ainda mais acirrada e ganhou notoriedade nacional. Hoje, o Gauchão é um dos estaduais mais disputados do país, reunindo grandes clubes e revelando novos talentos para o futebol brasileiro.

O legado do primeiro campeonato

O Campeonato Gaúcho de 1919 foi o ponto de partida para a consolidação do futebol no Rio Grande do Sul. A organização da competição, a participação dos clubes e a recepção entusiástica do público foram fundamentais para o crescimento do esporte no estado.

O Brasil de Pelotas, como primeiro campeão, escreveu seu nome na história do futebol gaúcho e nacional. A vitória sobre o Grêmio ficou marcada como um feito histórico para o clube e para a cidade de Pelotas. Mais de um século depois, o Campeonato Gaúcho segue como uma das competições mais importantes do Brasil, mantendo viva a paixão pelo futebol no Rio Grande do Sul e fortalecendo as rivalidades que fazem do torneio um dos mais emocionantes do país.