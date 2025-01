Campeões do Campeonato Gaúcho: conheça todos

O Campeonato Gaúcho é um dos torneios estaduais mais tradicionais do Brasil, sendo realizado desde 1919. Conhecido por sua intensidade e rivalidades, o estadual do Rio Grande do Sul tem o Grêmio e o Internacional como os maiores campeões, com uma supremacia histórica que destaca a força dos dois gigantes no cenário futebolístico nacional. O Lance! te conta todos os campeões do Campeonato Gaúcho.

Além dos clubes da capital, times do interior como o Juventude e o Brasil de Pelotas também têm sua relevância, marcando momentos históricos na competição. Confira abaixo a lista completa de todos os campeões do Campeonato Gaúcho, com o número de títulos e os anos de suas conquistas.

Todos os campeões do Gaúchão

Internacional: 45 títulos (1927, 1934, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1947, 1948, 1950, 1951, 1952, 1953, 1955, 1961, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978, 1981, 1982, 1983, 1984, 1991, 1992, 1994, 1997, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016)

História do Campeonato Gaúcho

A competição é famosa por suas rivalidades, principalmente o clássico Gre-Nal, que reúne Grêmio e Internacional em confrontos históricos e decisivos. Desde a sua criação, o torneio passou por mudanças de regulamento, ampliando sua abrangência e possibilitando a inclusão de times do interior.

Em algumas edições, equipes como Juventude e Novo Hamburgo conseguiram superar os favoritos, conquistando o título e mostrando a força do interior gaúcho.

Formato do campeonato Gaúcho

O Campeonato Gaúcho atual é disputado em duas fases. Na primeira, os times se enfrentam em turno único, e os melhores classificados avançam para as fases eliminatórias. A final é disputada em dois jogos, com o campeão garantindo vagas importantes em competições nacionais.

O interior e os destaques

O futebol do interior também tem sua relevância na competição, com clubes como Brasil de Pelotas, Guarany de Bagé e Caxias protagonizando momentos marcantes no estadual. Essas conquistas reforçam a diversidade e a competitividade do Campeonato Gaúcho.