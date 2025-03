O Campeonato Mineiro é uma das competições estaduais mais antigas do Brasil, reunindo clubes históricos e protagonizando grandes rivalidades ao longo dos anos. Sua primeira edição ocorreu em 1915, organizada pela Liga Mineira de Sports Athleticos (LMSA). Com a participação de cinco equipes, esse torneio pioneiro foi o início da tradição do futebol no estado. O Lance! te conta quem foi o primeiro campeão do Mineiro.

O primeiro Campeonato Mineiro de Futebol

A primeira edição do Campeonato Mineiro foi disputada entre 11 de julho e 24 de outubro de 1915. O torneio foi criado para estruturar o futebol no estado e incentivar a prática do esporte entre as equipes locais. Apenas cinco clubes participaram da competição:

Clube Atlético Mineiro América Futebol Clube Cristóvão Colombo Higiênicos Yale

O campeonato foi disputado em formato de pontos corridos, com todas as equipes jogando entre si em dois turnos. A equipe que somasse mais pontos ao final da competição seria declarada campeã.

O primeiro campeão do Mineiro

O Clube Atlético Mineiro sagrou-se campeão da primeira edição do Campeonato Mineiro. A equipe venceu seis das oito partidas disputadas, somando 13 pontos e garantindo seu primeiro título estadual da história. O jogo decisivo aconteceu em 24 de outubro de 1915, quando o Galo venceu o Cristóvão Colombo por 4 a 0, consolidando-se como o grande campeão mineiro.

O grande destaque do torneio foi Meireles, atacante do Atlético, que terminou como artilheiro da competição com 7 gols. Além disso, o Galo teve o melhor ataque do campeonato, marcando 20 gols em 7 jogos, o que demonstrou sua superioridade técnica sobre os adversários.

Após essa conquista, o Atlético só voltaria a vencer o Campeonato Mineiro em 1926, pois nos anos seguintes o América estabeleceria uma hegemonia impressionante, conquistando dez títulos consecutivos entre 1916 e 1925.

O regulamento do torneio

A competição seguiu um formato relativamente simples para a época:

O torneio foi disputado em turno e returno, com cada equipe enfrentando as demais duas vezes.

A vitória valia dois pontos, o empate um ponto e a derrota zero pontos.

O time com maior número de pontos ao final da competição era declarado campeão.

Caso uma equipe não comparecesse ao jogo, o adversário era declarado vencedor por W.O.

O campeonato contou com algumas desistências e partidas canceladas, devido à falta de estrutura e organização da época.

O primeiro jogo oficial do Campeonato Mineiro aconteceu em 11 de julho de 1915, com o Atlético goleando o Yale por 5 a 0. A partir daí, a equipe construiu uma campanha sólida que culminou no título estadual.

A importância do Campeonato Mineiro de 1915

O torneio de 1915 foi um marco para o futebol de Minas Gerais. Ele estabeleceu a primeira competição oficial de futebol no estado, criando um cenário competitivo para os clubes locais. Esse modelo inicial foi fundamental para a consolidação do futebol mineiro, que mais tarde se tornaria um dos mais relevantes do Brasil.

A criação da Liga Mineira de Sports Athleticos (LMSA) desempenhou um papel crucial na estruturação do futebol estadual. A entidade organizou não apenas o torneio principal, mas também buscou padronizar regras e estimular a prática do esporte entre os times da região.

Nos anos seguintes, o Campeonato Mineiro cresceu e novos clubes passaram a disputar o torneio, consolidando rivalidades históricas, especialmente entre Atlético, América e Cruzeiro (fundado em 1921 como Palestra Itália).

Evolução do campeonato

Desde sua primeira edição, o Campeonato Mineiro passou por diversas reformulações, com aumento no número de participantes e mudanças nos regulamentos. Com a profissionalização do futebol, a competição se tornou ainda mais acirrada, atraindo cada vez mais torcedores e ganhando importância nacional.

Hoje, o estadual mineiro é um dos mais disputados do Brasil, reunindo Atlético Mineiro, Cruzeiro, América-MG e outras equipes que fazem parte da rica história do futebol de Minas Gerais. O torneio continua sendo um grande palco para a revelação de novos talentos e um dos campeonatos estaduais mais tradicionais do país.

O legado do primeiro Campeonato Mineiro

O Campeonato Mineiro de 1915 abriu caminho para que Minas Gerais se tornasse um dos grandes polos do futebol brasileiro. A organização da competição, a participação dos clubes e o entusiasmo dos torcedores foram fundamentais para consolidar o esporte no estado.

O Atlético Mineiro, como primeiro campeão, escreveu seu nome na história do futebol mineiro e nacional. Jogadores como Meireles, Francisco B. de Matos e Condorcet Paula Dias marcaram seus nomes na competição, ajudando a construir a identidade do Galo como um clube de tradição vencedora.

Mais de um século depois, o Campeonato Mineiro segue como uma das competições mais importantes do Brasil, mantendo viva a paixão pelo futebol em Minas Gerais e fortalecendo a rivalidade entre os grandes clubes do estado.