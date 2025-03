O Campeonato Mineiro, uma das competições estaduais mais tradicionais do Brasil, já viu grandes artilheiros brilharem ao longo de sua história. Desde os tempos do futebol amador até a era moderna, muitos jogadores se destacaram com gols decisivos e performances inesquecíveis. Neste artigo, relembramos os maiores goleadores da história do torneio e quem detém o recorde de mais gols em uma única edição. O Lance! te apresenta os artilheiros históricos do Campeonato Mineiro.

Os artilheiros históricos do Campeonato Mineiro

Entre os maiores artilheiros da história do Campeonato Mineiro, alguns jogadores se destacam não apenas pelo volume de gols, mas também pelo impacto que tiveram em seus clubes e na competição.

Ninão (João Fantoni)

Ídolo do Palestra Itália (atual Cruzeiro), Ninão é um dos maiores goleadores da história do Campeonato Mineiro. Com uma média impressionante de 1,45 gols por jogo, ele marcou 176 gols em 121 partidas pelo clube. Seu maior feito foi na edição de 1928, quando anotou incríveis 43 gols, um recorde que permanece até hoje.

Dadá Maravilha (Dario)

O folclórico atacante Dadá Maravilha brilhou com a camisa do Atlético Mineiro e é um dos maiores artilheiros do torneio. Ele foi artilheiro do Campeonato Mineiro em quatro edições: 1969, 1970, 1972 e 1974, acumulando mais de 100 gols na competição. Em 1969, ele marcou 29 gols, estabelecendo um recorde da era profissional.

Mário de Castro

Maior goleador do Atlético Mineiro na década de 1920, Mário de Castro marcou 195 gols pelo clube, grande parte deles no Campeonato Mineiro. Sua média de quase dois gols por partida impressiona até hoje. Ele foi artilheiro da competição em 1926 e 1927, contribuindo para o crescimento do Galo no cenário estadual.

Tostão

Um dos maiores ídolos do Cruzeiro, Tostão dominou o Campeonato Mineiro durante a década de 1960. Foi artilheiro do torneio em três edições consecutivas: 1966, 1967 e 1968, somando 58 gols nesses anos. Sua qualidade técnica e faro de gol ajudaram o Cruzeiro a conquistar títulos importantes no período.

Britto

Atacante do América Mineiro na era amadora, Britto detém o recorde de maior número de artilharias consecutivas no Campeonato Mineiro. Ele foi goleador máximo da competição por cinco edições seguidas, de 1916 a 1920, marcando 56 gols nesse período. Sua consistência e capacidade de decidir jogos o tornaram um dos maiores nomes do futebol mineiro.

O maior artilheiro em uma única edição

Se muitos jogadores se destacaram com suas médias de gols ao longo dos anos, apenas um detém o recorde de mais tentos em uma única edição do Campeonato Mineiro. Trata-se de Ninão, do Palestra Itália, que marcou impressionantes 43 gols em 1928. Nenhum outro jogador conseguiu superar essa marca, nem na era amadora nem na era profissional. Seu desempenho foi fundamental para o título do Palestra naquela temporada, consolidando seu nome como um dos maiores goleadores da história do torneio.

Legado dos artilheiros no Campeonato Mineiro

Os grandes goleadores que brilharam no Campeonato Mineiro deixaram suas marcas na história do futebol de Minas Gerais. Desde os tempos de Ninão e Mário de Castro até os anos de glória de Dadá Maravilha e Tostão, cada um desses jogadores ajudou a construir a tradição da competição com seus gols e atuações memoráveis. O estadual mineiro continua revelando novos talentos e mantendo viva a lembrança dos craques que fizeram história.