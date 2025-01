Campeões do Campeonato Mineiro: conheça todos

O Campeonato Mineiro de Futebol é um dos torneios estaduais mais antigos e prestigiados do futebol nacional. Criado em 1915, o campeonato reúne os principais clubes de Minas Gerais, sendo marcado por rivalidades históricas e uma disputa acirrada pelo título. Equipes como Atlético-MG, Cruzeiro e América-MG se destacam na competição, mas o torneio também reserva espaço para surpresas e grandes feitos de times menores. O Lance! te mostra todos os campeões do Campeonato Mineiro.

Além de consagrar campeões, o Campeonato Mineiro é um trampolim para a participação em competições nacionais, como a Copa do Brasil e o Brasileirão. Confira abaixo todos os campeões do Campeonato Mineiro, com o número de títulos e os anos de suas conquistas.

Todos os campeões do Mineiro

Atlético-MG : 49 títulos (1915, 1926, 1927, 1931, 1932, 1936, 1938, 1939, 1941, 1942, 1946, 1947, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1958, 1959, 1960, 1962, 1963, 1965, 1970, 1976, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1988, 1989, 1991, 1995, 1999, 2000, 2007, 2010, 2012, 2013, 2015, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)

38 títulos (1928, 1929, 1930, 1940,1943, 1944, 1945, 1956*, 1959, 1960, 1961, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1984, 1987, 1990, 1992, 1994, 1996, 1997, 1998, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009, 2011, 2014, 2018 e 2019) América-MG: 16 títulos (1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1925, 1948, 1957, 1971, 1993, 2001, 2016)

16 títulos (1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1925, 1948, 1957, 1971, 1993, 2001, 2016) Villa Nova: 5 títulos (1932, 1933, 1934, 1935, 1951)

5 títulos (1932, 1933, 1934, 1935, 1951) Siderúrgica: 2 títulos (1937, 1964)

2 títulos (1937, 1964) Ipatinga: 1 título (2005)

1 título (2005) Caldense: 1 título (2002)

Rivalidades e grandes momentos

O Campeonato Mineiro é palco do Clássico Mineiro, a disputa entre Atlético-MG e Cruzeiro, que é uma das rivalidades mais intensas do Brasil. Além disso, o América-MG também se destaca como um dos principais adversários dos gigantes mineiros, formando o tradicional Trio de Ferro.

Nos últimos anos, equipes como o Ipatinga e a Caldense surpreenderam, quebrando a hegemonia do Trio de Ferro e marcando seus nomes na história da competição.

Formato e tradição

O regulamento do Campeonato Mineiro varia ao longo dos anos, mas geralmente conta com uma fase classificatória e eliminatórias. O torneio também é famoso por proporcionar clássicos emocionantes e revelar jovens talentos que seguem para carreiras de sucesso no futebol nacional e internacional.

Além de ser uma competição importante para os grandes clubes, o campeonato também valoriza o futebol do interior, destacando equipes como o Villa Nova e o Democrata, que já tiveram seus momentos de glória.