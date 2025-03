Grandes artilheiros da história do Campeonato Carioca

O Campeonato Carioca, uma das competições estaduais mais tradicionais do Brasil, já viu grandes artilheiros brilharem ao longo de sua história. Desde os tempos do futebol amador até a era moderna, muitos jogadores se destacaram com gols decisivos e performances inesquecíveis. Neste artigo, relembramos os maiores goleadores da história do torneio e quem detém o recorde de mais gols em uma única edição. O Lance! te apresenta os artilheiros históricos do Cariocão.

Os artilheiros históricos do Cariocão

Entre os maiores artilheiros da história do Campeonato Carioca, alguns jogadores se destacam não apenas pelo volume de gols, mas também pelo impacto que tiveram em seus clubes e na competição.

Roberto Dinamite

Maior artilheiro da história do Campeonato Carioca, Roberto Dinamite brilhou com a camisa do Vasco e marcou 289 gols na competição. Maior ídolo da história do Cruz-Maltino, Dinamite deixou um legado inesquecível no futebol do Rio de Janeiro.

Zico

Principal ídolo da história do Flamengo, Zico também se destaca entre os maiores goleadores do Carioca. O Galinho de Quintino marcou 239 gols no Estadual, todos vestindo a camisa rubro-negra, e foi decisivo em diversas conquistas do clube.

Romário

Campeão por diversos clubes, Romário brilhou no Campeonato Carioca atuando por Vasco, Flamengo e Fluminense, acumulando 233 gols. O Baixinho também jogou pelo América no fim da carreira, mas não marcou gols na primeira divisão do Estadual.

Ademir de Menezes

Um dos maiores atacantes da história do futebol brasileiro, Ademir de Menezes marcou 197 gols no Campeonato Carioca, defendendo as cores de Vasco e Fluminense. Sua passagem pelo Cruz-Maltino foi a mais emblemática, ajudando a consolidar a equipe como uma das mais fortes do Brasil.

Nilo

Atuando por Botafogo e Fluminense, Nilo é o quinto maior artilheiro da história do Campeonato Carioca, com 196 gols. Sua habilidade em marcar gols fez dele um dos grandes nomes do futebol carioca nas primeiras décadas do torneio.

Outros grandes artilheiros

Além dos cinco primeiros colocados, outros grandes goleadores também marcaram seu nome na história do Campeonato Carioca:

Ladislau da Guia (Bangu e Canto do Rio) – 172 gols Carvalho Leite (Botafogo) – 166 gols Russinho (América, Flamengo, Botafogo e Americano) – 164 gols Luizinho Lemos (América, Flamengo, Botafogo e Americano) – 156 gols Zizinho (Flamengo e Bangu) – 153 gols

O maior artilheiro em uma única edição

Se muitos jogadores se destacaram com suas médias de gols ao longo dos anos, apenas um detém o recorde de mais tentos em uma única edição do Campeonato Carioca. Trata-se de Sylvio Pirillo, do Flamengo, que marcou impressionantes 39 gols em 1941. Nenhum outro jogador conseguiu superar essa marca, nem na era amadora nem na era profissional. Seu desempenho foi fundamental para a campanha do Flamengo naquela temporada, consolidando seu nome entre os grandes artilheiros do torneio.

Legado dos artilheiros no Campeonato Carioca

Os grandes goleadores que brilharam no Campeonato Carioca deixaram suas marcas na história do futebol do Rio de Janeiro. Desde os tempos de Roberto Dinamite e Zico até os anos de glória de Romário e Ademir de Menezes, cada um desses jogadores ajudou a construir a tradição da competição com seus gols e atuações memoráveis. O Estadual continua revelando novos talentos e mantendo viva a lembrança dos craques que fizeram história.