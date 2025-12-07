Primeira camisa do Cruzeiro; relembre o uniforme
A primeira camisa do Cruzeiro foi verde com detalhes em vermelho.
A história da primeira camisa do Cruzeiro começa em 1921, ano de fundação da Società Sportiva Palestra Italia, quando o clube representava diretamente a colônia italiana de Belo Horizonte. Diferentemente do uniforme azul-celeste que se tornaria marca registrada décadas depois, o primeiro uniforme era totalmente verde, como mostra a foto original: mangas compridas, gola com amarração e punhos vermelhos. O Lance apresenta a primeira camisa do Cruzeiro.
O escudo também seguia a estética italiana, com um losango nas cores verde, branco e vermelho, abrigando as iniciais "PI". Era um uniforme simples, de tecido pesado, mas carregado de simbolismo — um retrato da identidade e do orgulho da comunidade italiana que deu origem ao clube.
Mesmo após a mudança de nome em 1942, quando o Palestra Itália foi obrigado a se tornar Cruzeiro Esporte Clube durante a Segunda Guerra Mundial, a memória do uniforme verde permaneceu como um dos pilares da história celeste. Somente depois desse período o azul-celeste começaria a se consolidar como cor principal.
História da primeira camisa do Cruzeiro
O primeiro uniforme palestrino seguia exatamente a tradição dos clubes fundados por imigrantes italianos no Brasil. A camisa verde, de mangas longas, vinha com punhos vermelhos, gola com cadarço e o escudo tricolor no peito esquerdo. Não havia números, patrocinadores ou detalhes extras — era um uniforme artesanal, típico das primeiras décadas do futebol brasileiro.
Foi com esse modelo que o Palestra Itália disputou seus primeiros campeonatos mineiros e se estabeleceu como uma das forças emergentes do futebol em Belo Horizonte. O verde predominante simbolizava as raízes italianas e representava o elo entre o clube e seus fundadores.
Por que a primeira camisa era verde? A origem das cores
A escolha das cores tinha explicação direta:
- Identidade com a Itália
O verde, acompanhado do vermelho e do branco no escudo, remetia imediatamente à bandeira italiana — um símbolo de união da colônia no início do século XX.
- Tradição dos “Palestras”
Assim como Palmeiras (Palestra Itália/SP) e outros clubes italianos da época, o verde era a cor-padrão dos times fundados por imigrantes.
- Representação cultural e comunitária
O uniforme era um ato de afirmação cultural, carregando orgulho e pertencimento dos italianos estabelecidos em Belo Horizonte.
Como era exatamente a primeira camisa do Palestra/Cruzeiro
Registros históricos descrevem o uniforme usado entre 1921 e 1924 como:
- camisa verde escura, lisa, de algodão pesado
- punhos vermelhos
- gola com cordão para amarração
- escudo em losango verde-branco-vermelho com a letra “P” estilizada
- calção branco
- meiões verdes ou vermelhos, variando por temporada
- sem numeração e sem patrocinadores
A camisa chamava atenção pela simplicidade e pelas cores vibrantes, trazendo uma estética bem diferente da identidade azul adotada posteriormente.
A evolução do uniforme ao longo das décadas
1921–1941 — Era Palestra Itália
Uniforme verde com pequenas variações no escudo e no tom do tecido.
1942 — Mudança para Cruzeiro
Com a proibição do uso de símbolos italianos, o clube adota o azul-celeste e as cinco estrelas.
1950–1970 — Consolidação do azul
Modelos clássicos aparecem, usados em títulos estaduais e nacionais.
1980–2000 — Modernização
Aparecem tecidos sintéticos, variações de gola e azul mais escuro.
2000 em diante — Azul-royal como padrão
O clube padroniza a cor atual, mas homenageia regularmente a camisa verde original em linhas retrô.
Curiosidades sobre a primeira camisa verde do Cruzeiro
- O clube só adotou o azul-celeste após 1942, por imposição legal.
- Versões retrô da camisa verde são muito procuradas por colecionadores.
- O Palestra Itália de BH é um dos poucos times que mudaram completamente sua cor original.
- A camisa verde nunca teve estrelas — o Cruzeiro do Sul só aparece após a mudança de nome.
Lista das primeiras camisas do clube
1921 – Palestra Itália:
Camisa verde, punhos vermelhos, escudo tricolor; calção branco e meiões verdes.
Década de 1930:
Pequenas mudanças no corte e no escudo, mantendo o verde.
1942 – Era Cruzeiro:
Primeiro uniforme azul-celeste, com estrelas do Cruzeiro do Sul.
Décadas seguintes:
Evolução no tom de azul, variações de gola, tecidos modernos e novas disposições das estrelas.
