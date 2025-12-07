Primeira camisa do Cruzeiro; relembre o uniforme

Após 1942, o clube adotou o azul-celeste, mas a memória do uniforme verde permaneceu.

O escudo refletia a identidade italiana, com cores verde, branco e vermelho.

O Cruzeiro foi fundado em 1921 como Palestra Itália, usando uniforme verde.

A história da primeira camisa do Cruzeiro começa em 1921, ano de fundação da Società Sportiva Palestra Italia, quando o clube representava diretamente a colônia italiana de Belo Horizonte. Diferentemente do uniforme azul-celeste que se tornaria marca registrada décadas depois, o primeiro uniforme era totalmente verde, como mostra a foto original: mangas compridas, gola com amarração e punhos vermelhos. O Lance apresenta a primeira camisa do Cruzeiro.

O escudo também seguia a estética italiana, com um losango nas cores verde, branco e vermelho, abrigando as iniciais "PI". Era um uniforme simples, de tecido pesado, mas carregado de simbolismo — um retrato da identidade e do orgulho da comunidade italiana que deu origem ao clube.

Mesmo após a mudança de nome em 1942, quando o Palestra Itália foi obrigado a se tornar Cruzeiro Esporte Clube durante a Segunda Guerra Mundial, a memória do uniforme verde permaneceu como um dos pilares da história celeste. Somente depois desse período o azul-celeste começaria a se consolidar como cor principal.

(Divulgação/Cruzeiro)

História da primeira camisa do Cruzeiro

O primeiro uniforme palestrino seguia exatamente a tradição dos clubes fundados por imigrantes italianos no Brasil. A camisa verde, de mangas longas, vinha com punhos vermelhos, gola com cadarço e o escudo tricolor no peito esquerdo. Não havia números, patrocinadores ou detalhes extras — era um uniforme artesanal, típico das primeiras décadas do futebol brasileiro.

Foi com esse modelo que o Palestra Itália disputou seus primeiros campeonatos mineiros e se estabeleceu como uma das forças emergentes do futebol em Belo Horizonte. O verde predominante simbolizava as raízes italianas e representava o elo entre o clube e seus fundadores.

Por que a primeira camisa era verde? A origem das cores

A escolha das cores tinha explicação direta:

1 . Identidade com a Itália

O verde, acompanhado do vermelho e do branco no escudo, remetia imediatamente à bandeira italiana — um símbolo de união da colônia no início do século XX.

1 . Tradição dos “Palestras”

Assim como Palmeiras (Palestra Itália/SP) e outros clubes italianos da época, o verde era a cor-padrão dos times fundados por imigrantes.

1 . Representação cultural e comunitária

O uniforme era um ato de afirmação cultural, carregando orgulho e pertencimento dos italianos estabelecidos em Belo Horizonte.

Como era exatamente a primeira camisa do Palestra/Cruzeiro

Registros históricos descrevem o uniforme usado entre 1921 e 1924 como:

camisa verde escura, lisa, de algodão pesado punhos vermelhos gola com cordão para amarração escudo em losango verde-branco-vermelho com a letra “P” estilizada calção branco meiões verdes ou vermelhos, variando por temporada sem numeração e sem patrocinadores

A camisa chamava atenção pela simplicidade e pelas cores vibrantes, trazendo uma estética bem diferente da identidade azul adotada posteriormente.

A evolução do uniforme ao longo das décadas

1921–1941 — Era Palestra Itália

Uniforme verde com pequenas variações no escudo e no tom do tecido.

1942 — Mudança para Cruzeiro

Com a proibição do uso de símbolos italianos, o clube adota o azul-celeste e as cinco estrelas.

1950–1970 — Consolidação do azul

Modelos clássicos aparecem, usados em títulos estaduais e nacionais.

1980–2000 — Modernização

Aparecem tecidos sintéticos, variações de gola e azul mais escuro.

2000 em diante — Azul-royal como padrão

O clube padroniza a cor atual, mas homenageia regularmente a camisa verde original em linhas retrô.

Curiosidades sobre a primeira camisa verde do Cruzeiro

O clube só adotou o azul-celeste após 1942, por imposição legal. Versões retrô da camisa verde são muito procuradas por colecionadores. O Palestra Itália de BH é um dos poucos times que mudaram completamente sua cor original. A camisa verde nunca teve estrelas — o Cruzeiro do Sul só aparece após a mudança de nome.

Lista das primeiras camisas do clube

1921 – Palestra Itália:

Camisa verde, punhos vermelhos, escudo tricolor; calção branco e meiões verdes.

Década de 1930:

Pequenas mudanças no corte e no escudo, mantendo o verde.

1942 – Era Cruzeiro:

Primeiro uniforme azul-celeste, com estrelas do Cruzeiro do Sul.

Décadas seguintes:

Evolução no tom de azul, variações de gola, tecidos modernos e novas disposições das estrelas.