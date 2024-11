Maiores públicos da Neo Química Arena na história

Os maiores públicos da Neo Química Arena mostram a força e paixão da torcida corintiana em jogos decisivos. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/11/2024 - 08:01 • São Paulo

Inaugurada em 2014, a Neo Química Arena rapidamente se consolidou como a casa do Corinthians e um dos principais estádios do futebol brasileiro. Com capacidade para cerca de 49 mil torcedores, o estádio foi projetado para proporcionar uma experiência única e uma atmosfera vibrante aos jogos do Timão. A torcida corintiana, reconhecida pelo seu apoio incondicional, já lotou o estádio em diversas ocasiões, registrando públicos memoráveis, especialmente em clássicos e jogos de campeonatos importantes. A seguir, veja os dez maiores públicos da Neo Química Arena e as partidas que marcaram cada um desses momentos históricos.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

10 jogos com os maiores públicos do Corinthians da Neo Química Arena na história

1. Corinthians 2 x 1 São Paulo – Copa do Brasil 2023

No primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil de 2023, o Corinthians recebeu o São Paulo e garantiu uma vitória por 2 a 1. Esse jogo registrou o maior público da história da Neo Química Arena, com 46.517 torcedores. Além do apoio massivo, a partida gerou uma renda de R$ 2.690.717,50, destacando a importância e o clima de decisão.

2. Corinthians 0 x 0 Flamengo – Copa do Brasil 2022

Na final da Copa do Brasil de 2022, o Corinthians enfrentou o Flamengo em um jogo disputado e sem gols. A partida reuniu 46.486 torcedores e uma das maiores rendas já registradas no estádio, totalizando R$ 4.665.153,00. O confronto marcou mais um capítulo na rivalidade entre as duas equipes.

3. Corinthians 2 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista 2019

Na final do Campeonato Paulista de 2019, o Corinthians enfrentou novamente o São Paulo e venceu por 2 a 1, conquistando o título estadual. A torcida compareceu em peso, com 46.481 torcedores presentes, e a renda foi de R$ 5.014.884,00, um dos valores mais altos da história da Neo Química Arena.

4. Corinthians 0 x 0 Flamengo – Copa do Brasil 2024

Outro grande público foi registrado em 2024, quando Corinthians e Flamengo se enfrentaram pela Copa do Brasil, em um confronto que terminou empatado sem gols. O público foi de 46.426 torcedores, com uma renda de R$ 3.023.876,00, reafirmando a força da torcida em jogos decisivos.

5. Corinthians 3 x 2 Palmeiras – Campeonato Brasileiro 2017

O clássico entre Corinthians e Palmeiras pelo Brasileirão de 2017 atraiu 46.090 torcedores à Neo Química Arena. Em um jogo emocionante, o Timão saiu vencedor por 3 a 2, com uma renda de R$ 2.908.847,00. Depois disso, o Alvinegro embalou rumo ao título.

6. Corinthians 2 x 0 Palmeiras – Campeonato Brasileiro 2024

Outro clássico importante ocorreu em 2024, com o Corinthians vencendo o Palmeiras por 2 a 0. Essa partida trouxe 46.085 torcedores ao estádio, e a renda foi de R$ 2.514.796,00, reforçando a Neo Química Arena como um dos principais palcos de clássicos no Brasil.

7. Corinthians 2 x 2 Atlético-MG – Campeonato Brasileiro 2017

Em um jogo equilibrado contra o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro de 2017, o Corinthians contou com o apoio de 46.030 torcedores. A partida terminou empatada em 2 a 2, e a renda alcançou R$ 2.892.594,00, mostrando mais uma vez a força da torcida corintiana.

8. Corinthians 1 x 1 Ponte Preta – Campeonato Paulista 2017

Na semifinal do Campeonato Paulista de 2017, o Corinthians enfrentou a Ponte Preta em um jogo decisivo que terminou em 1 a 1. Com 46.017 torcedores presentes, a renda da partida foi de R$ 2.792.212,00, demonstrando a importância da Neo Química Arena em partidas eliminatórias.

9. Corinthians 3 x 0 Atlético-GO – Campeonato Brasileiro 2024

Mais recentemente, o Corinthians enfrentou o Atlético-GO no Brasileirão de 2024 e venceu por 3 a 0. Essa partida teve 46.001 torcedores, com uma renda de R$ 2.585.075,00, sendo um dos maiores públicos do ano na Neo Química Arena.

10. Corinthians 1 x 2 Cruzeiro – Copa do Brasil 2018

Fechando a lista dos dez maiores públicos, o Corinthians enfrentou o Cruzeiro na final da Copa do Brasil de 2018, em uma partida que terminou com vitória dos visitantes por 2 a 1. Com 45.978 torcedores presentes, essa partida gerou uma das maiores rendas já registradas no estádio, totalizando R$ 5.108.151,00.

Esses grandes públicos da Neo Química Arena evidenciam a paixão da torcida corintiana e o papel essencial do estádio em momentos decisivos. Desde sua inauguração, a arena se tornou um verdadeiro caldeirão, recebendo clássicos e jogos decisivos que entram para a história. Seja em finais ou confrontos de rivalidade intensa, a Neo Química Arena é um dos palcos mais vibrantes do futebol brasileiro, onde a torcida faz a diferença.