Camisa do Corinthians: veja origem das cores e evolução

Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro

A tradicional camisa preta e branca do Corinthians é uma das mais icônicas do futebol brasileiro. O uniforme apresenta estas cores desde a época de fundação do clube, há mais de um século. Quer saber tudo sobre a história, origem e a evolução da camisa do Corinthians? O Lance! conta para você nesta matéria.

Camisa do Corinthians de 2024 mostra um desenho diferente do que tínhamos nos últimos anos (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

A Origem da Camisa do Corinthians

As cores preta e branca não foram definidas exatamente no momento da fundação do clube, em 1910. O primeiro uniforme criado era da cor creme, com o preto nas golas e nos punhos das camisas. O problema foi que, após sucessivas lavagem dos uniformes do Timão, a cor creme foi se desbotando e, como a diretoria do clube não tinha dinheiro necessário para comprar mais camisas dessa cor, o Corinthians decidiu então utilizar a cor branca como a principal de seu uniforme, junto com calções pretos.

A evolução dos uniformes do Corinthians

Até o final da década de 1940, o Corinthians utilizava basicamente o mesmo uniforme desde a sua criação, apenas com as mudanças que iam acontecendo no escudo do clube. Em 1945, foi criado o primeiro modelo preto com as linhas verticais brancas, que seriam muito populares nos dias de hoje.

Uma curiosidade interessante sobre as camisas do Corinthians é que o clube teve desde muito cedo o costume de produzir um terceiro uniforme, que apareceu pela primeira vez no ano de 1950, mas não de uma maneira tão extravagante ou diferenciada como estamos acostumados a ver entre os terceiros uniformes dos clubes. A camisa era branca com dois "vês" pretos no peito.

A partir disso, o Timão pouco mudou nos uniformes principais, mas sempre realizou grandes mudanças em seu terceiro uniforme. Os titulares e reservas sempre alternaram nas cores branca e preta, com alterações em listras e algumas estampas, mas nada muito brusco. Diferentemente dos terceiros uniformes, que vimos em cores cinza e vinho por exemplo.

Uniforme corintiano de 2013 mostra o tradicional preto com linhas verticais brancas (Foto: Piervi Fonseca/AGIF)