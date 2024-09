Hino do Corinthians: veja letra, origem e história da música

Torcida do Corinthians é uma das mais apaixonadas do Brasil; Confira o hino da equipe (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 11:20 • Rio de Janeiro

Dono de um dos hinos mais emblemáticos do futebol brasileiro, o Corinthians carrega sua música nos jogos como um verdadeiro grito de guerra, juntamente com uma torcida completamente apaixonada pelo clube. Quer saber tudo sobre as origens do hino do Corinthians? O Lance! conta para você logo abaixo.

A apaixonada torcida corintiana sempre faz questão de lotar os estádios; Confira tudo sobre o hino do Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Confira a letra do hino do Corinthians

Salve o Corinthians

O campeão dos campeões

Eternamente

Dentro dos nossos corações

Salve o Corinthians

De tradições e glórias mil

Tu és orgulho

Dos desportistas do Brasil

Teu passado é uma bandeira

Teu presente, uma lição

Figuras entre os primeiros

Do nosso esporte bretão

Corinthians grande

Sempre altaneiro

És do Brasil

O clube mais brasileiro

Origem e história do hino do Timão

O primeiro hino oficial do Timão foi feito no ano de 1930, segundo o próprio site do clube. A composição ainda era considerada uma marchinha, oferecido ao então presidente do Corinthians, Felipe Collona. A música foi gravada pela dupla Guarani e Pirajá e possuía a seguinte letra:

"Luctar… Luctar…

É nosso lema sempre, para a glória,

Jogar… Jogar…

E conquistar os louros da victória,

E proclamar, nosso pendão

É alvinegro e sempre há de brilhar,

Luctar, viril

Para a grandeza e glória do Brasil

Corinthians… Corinthians…

A glória será o teu repouso

E nós unidos sempre

Elevaremos teu nome glorioso"

O hino do Corinthians só iria mudar a partir do ano de 1953, quando o radialista Lauro D'Avila compôs a música que iria ficar gravada na mente do "Bando de Loucos" até os dias de hoje. O hino corintiano foi devidamente popularizado no ano seguinte, com a conquista do Campeonato Paulista de 1954. Pelas informações do site do clube, o hino foi gravado pela primeira vez nos estúdios da Rádio Bandeirantes, lançado pela gravadora Continental, com a voz de Osny Silva.