Um dos esportes que mais passa por avanços, novas nomenclaturas, além de gerar muitas curiosidades: o futebol é um tema que desperta diversos questionamentos nos torcedores, principalmente quando se trata de expressões antigas. Neste caso, o Lancepédia vai te mostrar o motivo pelo qual chamamos o zagueiro de “beque” e a origem desta expressão.

Por que chamamos o zagueiro de “beque”?

Tudo começa pelo seguinte fato: quando o futebol chegou ao Brasil, no final do século XIX, começo do XX, muitas posições do esporte eram chamadas pelos nomes em inglês. Ou seja, chamamos o zagueiro de "beque" porque a palavra vem de uma adaptação do inglês "back", que significa "atrás" ou "defensor".

Naquela época, os defensores eram chamados de “fullback”, que significa “defensor completo”. Como o idioma não era dominado no Brasil inteiro, as pessoas popularizaram para “beque”.

Desta forma, o termo "beque" passou a ser usado de forma comum para designar o zagueiro, o jogador que atua atrás, que tem a função de proteger a sua equipe de sofrer o gol.

O termo ainda é usado?

A verdade é que, hoje em dia, pouco se vê os torcedores e a imprensa de uma forma geral utilizando essa expressão. “Beque” já é considerado algo mais antigo ou informal. Porém, vale destacar que em algumas crônicas ou até mesmo conversas entre torcedores mais velhos, o termo ainda continua presente.

Uma curiosidade? O termo abrasileirado, que originou o uso de "meia" para os jogadores do meio-campo no Brasil, era half, de halback, meio-defensor, o center-half, o meio-campista central que tanto vemos hoje (aliás, saiba de onde vem a expressão volante para se referir aos meio-campistas defensivos). Outras posições: goleiro (goalkeeper), centroavante (center-forward), outside right (ponta-direita) e outside left (ponta-esquerda), além de meia-atacante (inside forward).