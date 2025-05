Desde que o mundo é mundo, ela está presente no futebol nacional e mundial e, sem dúvidas, você já ouviu falar na expressão “fazer cera”. Mas será que desde o início já era chamada desta forma? O Lancepédia traz todos os detalhes, curiosidades e o motivo por trás deste termo, um dos mais usados no esporte.

O que significa “fazer cera”?

Antes de falar sobre sua origem, é importante falarmos do que realmente se trata o termo “fazer cera” no futebol. A expressão é usada para uma ação de demora e retardar algo. No futebol não é diferente. Os jogadores, geralmente quando sua equipe está em vantagem no placar, utilizam este artifício para ganhar tempo, como em cobranças de tiro de meta, escanteios ou faltas, por exemplo.

Origem da expressão

A origem deste termo fala muito sobre seu uso até os dias atuais, principalmente no futebol. Porém, há algumas teorias sobre o verdadeiro significado de “fazer cera”. Uma delas, é de que se trata de uma prática antiga em que a aplicação de cera era associada a um processo demorado e cuidadoso. O que no futebol se traduz em demorar em uma reposição de bola, cobrança de lateral ou até mesmo durante uma substituição.

Outra explicação que surge é que remete à época em que os funcionários públicos eram acusados de não desempenhar suas funções da forma correta, ou seja, “fazendo cera” durante seus expedientes. O único objetivo de utilizar deste artifício no futebol é ganhar tempo e manter a vantagem numérica no placar.

Punições durante a partida

Vale destacar que, ao passar dos anos, as entidades e, principalmente a Fifa, foram estudando formas de punir os times que utilizam da cera para ganhar vantagem durante uma partida. Algumas são mais conhecidas, como a aplicação do cartão amarelo e até mesmo um tempo maior dado pela arbitragem em relação aos acréscimos.

No entanto, uma nova regra já está em vigor, inclusive no futebol brasileiro, a dos oito segundos. O que acontece? O goleiro terá 8 segundos para repor a bola após uma defesa. Caso ele ultrapasse este tempo, o árbitro da partida pode marcar escanteio para a equipe adversária instantaneamente.