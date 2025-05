Quem vê a seleção australiana de futebol em campo, ou qualquer outra equipe esportiva representando o país, logo associa o uniforme às cores verde e dourado (ou amarelo). O curioso é que essas cores não aparecem na bandeira nacional, que é azul, branca e vermelha, com destaque para a Union Jack (símbolo do Reino Unido) e a constelação do Cruzeiro do Sul. Então por que a Austrália joga com essas cores? O Lance! te explica por que a Austrália joga de verde e dourado.

Por que a Austrália joga de verde e dourado?

A resposta está na escolha deliberada de criar uma identidade visual nacional própria no esporte, desvinculada dos elementos da colonização britânica representados na bandeira. O verde e dourado foram adotados oficialmente como "cores nacionais" da Austrália para promover uma imagem única, moderna e alinhada à natureza, cultura e valores do país.

Cores nacionais: a escolha do verde e dourado

Em 1984, o governo australiano decretou oficialmente que o verde e o dourado seriam as cores nacionais do país. A decisão foi baseada em um forte consenso popular e em um histórico de uso esportivo que já vinha desde o início do século XX. O objetivo era fortalecer a identidade nacional, especialmente no cenário internacional.

Essas cores foram escolhidas porque:

Representam as cores predominantes da flora australiana, com destaque para o acácia-dourada (wattle), a flor nacional do país. Simbolizam a paisagem natural única da Austrália: florestas, campos e desertos. Estão desassociadas da herança colonial britânica, o que ajuda a reforçar uma imagem soberana e autêntica nos esportes e na diplomacia cultural. Por isso, o verde e dourado são usados em todas as representações esportivas da Austrália, como futebol (masculino e feminino), críquete, rúgbi, natação, atletismo, hóquei e Jogos Olímpicos.

E a bandeira?

A bandeira da Austrália foi estabelecida em 1901 e reflete os vínculos históricos do país com o Império Britânico. Ela inclui a Union Jack no canto superior esquerdo, além da constelação do Cruzeiro do Sul e a estrela da Commonwealth. Embora seja o símbolo oficial do Estado australiano, muitos veem a bandeira como representação do passado colonial, o que motivou o uso de outras cores em contextos mais modernos e culturais — especialmente no esporte.

A adoção do verde e dourado para as seleções e eventos esportivos serve como uma afirmação da identidade australiana contemporânea, distinta da simbologia imperial que a bandeira carrega.

O uniforme no futebol da Austrália: os “Socceroos” e as “Matildas”

No futebol, as seleções da Austrália são conhecidas por seus apelidos icônicos:

Socceroos (masculina)

Matildas (feminina)

Ambas vestem com orgulho os uniformes verde e dourado, criando uma imagem vibrante e marcante nos campos ao redor do mundo. Essa identidade visual também ajuda a fortalecer o marketing esportivo australiano, tornando suas equipes imediatamente reconhecíveis e conectadas ao espírito nacional.

Nos estádios, o mar de torcedores vestidos de verde e dourado reforça essa tradição. É uma demonstração clara de que, mesmo sem estarem na bandeira, essas cores representam com autenticidade o orgulho do povo australiano.

Identidade nacional

A Austrália joga de verde e dourado porque essas são as cores que melhor traduzem sua identidade nacional moderna. Inspiradas na natureza local e adotadas como símbolos oficiais do país, essas cores foram escolhidas para representar os valores e o espírito australiano no cenário internacional. Mesmo fora da bandeira, o verde e o dourado são, para os australianos, as cores do coração — dentro e fora do esporte.