Por onde anda Zé Maria, ex-lateral da Seleção Brasileira?

Destacou-se no Flamengo e na Serie A italiana, onde se tornou ídolo no Perugia.

Poucos laterais da geração de 1990 combinaram técnica, intensidade e longevidade como José Marcelo Ferreira, o Zé Maria, nascido em Oeiras (PI) em 25 de julho de 1973. Revelado pela Portuguesa, o jogador começou cedo a se destacar pela precisão dos cruzamentos e pela entrega física, características que o levariam da Série A brasileira até o estrelato na Serie A italiana. O Lance! te conta por onde anda Zé Maria.

Zé Maria iniciou a carreira profissional em 1991 pela Lusa, sendo emprestado ao Sergipe, em 1993, e à Ponte Preta, em 1994. Seu talento começou a chamar atenção nacional em 1995, quando foi eleito para a seleção do Campeonato Brasileiro (Bola de Prata), abrindo caminho para sua transferência ao Flamengo, em 1996.

No mesmo ano, o lateral embarcou rumo à Europa: acertou com o Parma, um dos grandes da Itália nos anos 1990. Lá, mostrou regularidade e solidez defensiva. Posteriormente, se transferiu para o Perugia, clube pelo qual construiu laços fortes e se transformou em ídolo. Foram seis temporadas de destaque, com 144 partidas e 16 gols, números expressivos para um jogador de sua posição.

Mesmo atuando na Europa, Zé Maria manteve vínculo com o futebol brasileiro: foi emprestado ao Vasco da Gama, Palmeiras e Cruzeiro, conquistando títulos importantes — entre eles, a Copa Libertadores de 1999 pelo Verdão e a Copa do Brasil de 2000 pelo clube mineiro. De volta à Itália, defendeu a Inter de Milão, onde fez parte do elenco que comemorou o Scudetto em 2006, antes de encerrar a carreira atuando por Levante e novamente pela Portuguesa.

Em 2008, já aos 36 anos, Zé Maria encerrou o ciclo como jogador profissional no Città di Castello, time amador da Itália. Era o fim de uma carreira de 18 anos e o começo de uma nova trajetória — agora, fora das quatro linhas.

Passagem pela Seleção Brasileira

Convocado pela primeira vez em 1996, Zé Maria somou 25 partidas com a camisa da Seleção Brasileira até 2001. Apesar de não ter disputado Copas do Mundo, viveu momentos marcantes com o time canarinho. Fez parte do elenco campeão da Copa América de 1997, disputada na Bolívia, e venceu também a Copa das Confederações de 1997, na Arábia Saudita.

No mesmo ano, participou dos Jogos Olímpicos de Atlanta, conquistando a medalha de bronze. Foi titular em todas as partidas do torneio, consolidando-se como um dos principais nomes da geração que mesclava juventude e talento.

A vida após os gramados

Após pendurar as chuteiras, Zé Maria fixou residência na Itália, país onde construiu a maior parte de sua carreira. Em Perugia, fundou uma escola de futebol voltada à formação de jovens atletas, transmitindo aos alunos o que aprendeu em décadas de experiência no Brasil e na Europa.

A transição para o comando técnico foi natural. Em 2010, assumiu seu primeiro clube, o Città di Castello, e passou a trabalhar em equipes da base do futebol italiano. Com o tempo, ganhou espaço internacional: dirigiu clubes na Albânia, Quênia e Romênia, com destaque para o Tirana, onde conquistou o Campeonato Albanês da Segunda Divisão e a Supercopa da Albânia.

Em 2022, foi contratado pelo Parma como colaborador técnico das categorias de base, função que exerceu até novembro de 2024, quando assumiu o comando do Olbia, da Serie D italiana, permanecendo até o fim da temporada.

Por onde anda Zé Maria

Atualmente, Zé Maria segue vivendo na Itália, dividindo seu tempo entre o trabalho como treinador e projetos ligados à formação de jovens atletas. No Instagram (@zemaria_official), o ex-lateral se apresenta como "Coach | Allenatore di Calcio", destacando as passagens por Flamengo, Parma, Perugia, Inter de Milão, Vasco, Cruzeiro e Portuguesa, além da Seleção Brasileira.

Carismático e comunicativo, ele costuma compartilhar fotos de treinos, viagens e bastidores do futebol europeu, mantendo o contato com fãs brasileiros e italianos. Aos 52 anos, Zé Maria consolida uma trajetória marcada por disciplina, técnica e um legado respeitado dentro e fora de campo.

Clubes em que Zé Maria jogou