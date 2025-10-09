Por onde anda Rogério Pinheiro, ex-zagueiro do São Paulo?

Atuou no São Paulo, onde conquistou títulos como o Paulista de 2000 e o Rio-São Paulo de 2001.

Teve passagem marcante na Coreia do Sul, sendo considerado um dos melhores zagueiros da K-League.

Nem todos os zagueiros brasileiros que brilharam nos anos 1990 e 2000 seguiram o caminho da Seleção, mas alguns construíram carreiras sólidas em clubes tradicionais e até mesmo no exterior. É o caso de Rogério Pinheiro dos Santos, ou simplesmente Rogério Pinheiro, nascido em Angra dos Reis (RJ) em 1972. Formado no Botafogo, o defensor viveu passagens marcantes no São Paulo e no Vasco, além de alcançar prestígio na Coreia do Sul, onde chegou a ser considerado um dos melhores zagueiros da liga. O Lance! te conta por onde anda Rogério Pinheiro.

Com quase 20 anos de carreira, Rogério vestiu camisas importantes do futebol brasileiro, disputou finais nacionais e acumulou títulos estaduais. Embora tenha enfrentado críticas e expulsões em momentos decisivos, deixou a marca de zagueiro firme e de liderança.

Botafogo: a base e o início

Rogério foi revelado pelo Botafogo, onde subiu ao profissional em 1991. Participou do elenco vice-campeão brasileiro de 1992 e foi campeão da Copa Conmebol de 1993, ainda que sua passagem pelo Glorioso tenha sido curta em termos de número de partidas.

São Paulo: altos e baixos no Tricolor

Rogério Pinheiro chegou ao São Paulo em 1995, mas atuou pouco em sua primeira passagem. Após rodar por Fluminense e Atlético-MG, retornou ao Morumbi em 1997. Dessa vez, consolidou-se como titular e disputou 53 partidas, marcando 4 gols. Viveu bons momentos, mas ficou marcado pela expulsão na final da Copa do Brasil de 2000 contra o Cruzeiro e, em 2001, acabou afastado pelo técnico Nelsinho Baptista, que o acusou de ser uma “laranja podre” no elenco.

Ainda assim, conquistou títulos como o Paulista de 2000 e o Rio-São Paulo de 2001.

Vasco: experiência no Rio de Janeiro

Em 2002, Rogério Pinheiro foi contratado pelo Vasco da Gama. Apesar de conviver com lesões, teve papel de liderança e conquistou o Campeonato Carioca de 2003 e a Taça Guanabara. Marcou um gol importante contra o Botafogo no clássico daquele ano.

Coreia do Sul: auge de Rogério Pinheiro na carreira

Foi no futebol asiático que Rogério viveu sua melhor fase. Entre 2003 e 2008, atuou por Pohang Steelers e Gyeongnam, somando quase 150 partidas e sendo eleito três vezes o melhor zagueiro da K-League. Tornou-se respeitado no país e ajudou a consolidar os clubes na elite do futebol coreano.

Fim de carreira

Após retornar ao Brasil em 2009 para defender o Figueirense, Rogério Pinheiro acabou reprovado nos exames médicos e decidiu se aposentar. Encerrou a carreira aos 36 anos, depois de quase duas décadas de futebol profissional.

Por onde anda Rogério Pinheiro?

Discreto após a aposentadoria, Rogério Pinheiro (perfil na rede social) não seguiu a carreira de treinador nem de dirigente em grandes clubes, mas sim de empresário de jogadores. Mantém perfil reservado e pouco aparece na mídia, mas ainda é lembrado por torcedores do São Paulo, do Vasco e também pelos fãs do futebol sul-coreano.

Clubes em que Rogério Pinheiro atuou