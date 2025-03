Por onde anda Christian Vieri, ex-jogador da Itália?

Christian Vieri, conhecido como "Bobo" Vieri, foi um dos atacantes mais temidos do futebol mundial entre os anos 1990 e 2000. Nascido em 12 de julho de 1973, em Bolonha, Itália, Vieri construiu uma carreira de destaque em clubes italianos e internacionais, além de ser uma peça-chave na seleção italiana. Com uma trajetória marcada por gols, transferências milionárias e conquistas individuais, o ex-atacante se tornou um dos maiores artilheiros da história da Azzurra. O Lance! te conta por onde anda Christian Vieri.

Durante sua carreira, Vieri passou por diversos clubes, incluindo Juventus, Atlético de Madrid, Lazio, Inter de Milão e Fiorentina. Em 1999, tornou-se o jogador mais caro do mundo quando o Inter pagou 49 milhões de euros para contratá-lo. Além disso, é o maior artilheiro da Itália em Copas do Mundo ao lado de Roberto Baggio e Paolo Rossi, com nove gols marcados. Após pendurar as chuteiras, Vieri seguiu envolvido no futebol e em outros projetos.

A trajetória de Christian Vieri

Início da carreira de Vieri e primeiros clubes

Vieri começou sua carreira no Marconi Stallions, na Austrália, onde morou por alguns anos devido à carreira de seu pai, Roberto Vieri. Ao retornar à Itália, passou pelas categorias de base de clubes menores, como Santa Lucia e Prato, antes de se juntar ao Torino em 1991. Foi no clube de Turim que Vieri estreou profissionalmente, mas ainda sem grande destaque.

Buscando mais oportunidades, ele foi emprestado a clubes da segunda divisão italiana, como Pisa, Ravenna e Venezia, onde começou a se destacar como um atacante promissor. No Atalanta, na temporada 1995–96, marcou nove gols em 21 partidas e chamou a atenção da Juventus, que o contratou para a temporada seguinte.

O sucesso na Juventus e Atlético de Madrid

Na Juventus, Vieri conquistou o título da Série A e marcou oito gols na liga, além de se destacar na Liga dos Campeões. Seu desempenho despertou o interesse do Atlético de Madrid, que o contratou em 1997. Na Espanha, teve uma temporada espetacular, sendo artilheiro da La Liga com 24 gols em 24 jogos e conquistando o Troféu Pichichi. No entanto, ficou apenas um ano no clube antes de retornar à Itália para defender a Lazio.

Inter de Milão e auge da carreira

Em 1999, Vieri foi contratado pelo Inter de Milão por um valor recorde na época, consolidando-se como um dos melhores atacantes do mundo. Jogando ao lado de Ronaldo Fenômeno, Hernán Crespo e Adriano, ele formou um ataque poderoso. Durante suas seis temporadas no Inter, marcou 103 gols em 143 jogos da Série A, sendo artilheiro do campeonato na temporada 2002–03, com 24 gols.

No entanto, apesar do seu desempenho impressionante, a equipe não conseguiu conquistar a liga italiana durante sua passagem. Vieri também enfrentou várias lesões que impactaram sua regularidade em campo. Em 2005, deixou o Inter para se juntar ao rival Milan, mas sem o mesmo sucesso.

Últimos anos e aposentadoria

Após sua saída do Milan, Vieri passou por Monaco, Sampdoria, Fiorentina e Atalanta, mas sem o mesmo brilho dos tempos de Inter. Sua última temporada como profissional foi em 2008–09 pelo Atalanta, onde encerrou sua carreira com nove partidas disputadas e dois gols marcados.

Vieri anunciou oficialmente sua aposentadoria em 20 de outubro de 2009, colocando um ponto final em uma trajetória repleta de gols, troféus e reconhecimento internacional.

Por onde anda Christian Vieri?

Após sua aposentadoria, Vieri se reinventou fora dos gramados. Ele se tornou um empresário bem-sucedido, investindo no ramo da moda com sua marca "Sweet Years", ao lado de Paolo Maldini. Além disso, também empreendeu no setor gastronômico, com restaurantes em Milão.

Vieri continua ligado ao futebol, trabalhando como comentarista esportivo e analista em programas de TV e plataformas digitais. Seu projeto "Bobo TV", no Twitch, se tornou um grande sucesso na Itália, onde debate futebol ao lado de ex-jogadores como Antonio Cassano, Nicola Ventola e Daniele Adani.

Além disso, ele organiza torneios de futevôlei, um esporte que se tornou sua grande paixão após a aposentadoria. O evento "Bobo Summer Cup" reúne ex-jogadores e celebridades, sendo um dos eventos esportivos mais populares do verão italiano.

No âmbito pessoal, Vieri é casado com a modelo e apresentadora Costanza Caracciolo, com quem tem duas filhas. Ele se mantém ativo nas redes sociais, compartilhando momentos de sua vida e seus projetos com seus fãs.

Clubes que Vieri jogou