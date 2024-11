Por onde anda Wilson Gottardo, ex-zagueiro do Botafogo?

Wilson Roberto Gottardo, mais conhecido como Wilson Gottardo, foi um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro nos anos 1980 e 1990. Reconhecido por sua liderança em campo e segurança defensiva no futebol nacional, Gottardo marcou época no Botafogo, sendo um dos pilares da equipe que conquistou o título do Campeonato Brasileiro de 1995, um dos mais importantes da história do clube. O Lance! te conta por onde anda WIlson Gottardo.

Além do Botafogo, Gottardo teve passagens destacadas por outros grandes clubes do Brasil, como Flamengo e Cruzeiro, acumulando títulos e deixando sua marca como um defensor confiável e eficiente. Após encerrar sua carreira como jogador, ele seguiu no futebol, atuando como técnico e dirigente.

A trajetória de Wilson Gottardo no futebol

Gottardo iniciou sua carreira no Rio Branco-ES e, após se destacar, passou por clubes como América-MG e Flamengo. Foi no Cruzeiro, entre 1987 e 1991, que ele consolidou seu nome como um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, conquistando títulos como a Supercopa Libertadores de 1991.

No Botafogo, Gottardo viveu um dos momentos mais emblemáticos de sua carreira. Como capitão da equipe, liderou o time na campanha do título brasileiro de 1995, ajudando o clube a quebrar um jejum de quase 30 anos sem conquistas de grande porte. Seu desempenho dentro e fora de campo o tornou ídolo da torcida alvinegra.

Além de suas passagens pelo Botafogo e Cruzeiro, Gottardo também defendeu o Flamengo, onde foi campeão carioca em 1996. Ele encerrou sua carreira como jogador no Santa Cruz, em 1998, após quase duas décadas de dedicação ao futebol.

Por onde anda Wilson Gottardo?

Após sua aposentadoria, Wilson Gottardo seguiu ligado ao futebol, inicialmente como técnico. Ele comandou equipes menores e também teve passagens como gestor esportivo, atuando em áreas administrativas de clubes.

Atualmente, Gottardo se dedica a projetos voltados para o esporte e participa de eventos comemorativos relacionados ao Botafogo e outros clubes onde foi destaque. Ele também realiza palestras motivacionais, compartilhando lições de liderança e trabalho em equipe que marcaram sua trajetória dentro dos gramados.

Wilson Gottardo mantém uma presença discreta na mídia, mas é frequentemente convidado para entrevistas e programas esportivos, onde relembra sua carreira e analisa o cenário atual do futebol. Sua contribuição como jogador e líder continua sendo lembrada por torcedores e clubes, especialmente pelo Botafogo, onde seu nome é sinônimo de glória e conquistas.

Clubes em que Wilson Gottardo jogou:

1980-1982: União Barbarense

1983-1986: Guarani

1986-1987: Náutico

1987-1990: Botafogo

1991-1993: Flamengo

1993-1994: Marítimo

1994-1995: Botafogo

1995: São Paulo

1995-1996: Botafogo

1997: Fluminense

1997-1998: Cruzeiro

1999: Sport