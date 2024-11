Por onde anda Amaral, ex-volante do Palmeiras?

Alexandre da Silva Mariano, mais conhecido como Amaral, foi um dos volantes mais emblemáticos do futebol brasileiro nos anos 1990. Sua trajetória de sucesso teve como destaque sua passagem pelo Palmeiras, onde ficou conhecido por sua raça, dedicação e habilidade em proteger a defesa. Amaral foi peça-chave em um dos períodos mais vitoriosos da história do clube no futebol nacional, sendo querido pelos torcedores por sua entrega em campo. O Lance! te conta por onde anda Amaral.

Além do Palmeiras, Amaral teve passagens por outros grandes clubes do Brasil e do exterior, vivendo momentos marcantes na Seleção Brasileira e conquistando títulos expressivos. Após se aposentar, o ex-jogador se tornou uma figura carismática fora dos gramados, atuando como comentarista, palestrante e influenciador digital.

A trajetória de Amaral no futebol

Amaral começou sua carreira no Palmeiras em 1992, vindo das categorias de base. Ele rapidamente se destacou pela força física e pela capacidade de marcação, ganhando espaço no time titular durante a campanha vitoriosa do Campeonato Paulista de 1993. Naquele ano, ajudou o Palmeiras a encerrar um jejum de 16 anos sem títulos, marcando seu nome na história do clube.

Com a camisa do Palmeiras, Amaral conquistou também os Campeonatos Brasileiros de 1993 e 1994, além de outros títulos importantes. Seu desempenho o levou à Seleção Brasileira, onde fez parte do elenco que conquistou a Copa América de 1995 e integrou o grupo para a Olimpíada de Atlanta em 1996, conquistando a medalha de bronze.

Após sua passagem pelo Palmeiras, Amaral jogou por clubes como Parma, Corinthians, Vasco, Grêmio e Internacional. No exterior, também atuou na Turquia e no Japão, ganhando experiência internacional e ampliando seu currículo de conquistas. Ele encerrou sua carreira em 2011, após passar por equipes de menor expressão no Brasil.

Por onde anda Amaral?

Atualmente, Amaral é uma figura popular fora dos gramados, conhecido por seu carisma e bom humor. Ele se dedica a projetos de entretenimento e participa de programas de TV e eventos esportivos. Amaral também realiza palestras motivacionais, nas quais compartilha histórias de sua trajetória no futebol e destaca a importância da superação e da disciplina.

Nas redes sociais, Amaral interage com seus fãs, relembrando momentos marcantes de sua carreira, principalmente no Palmeiras, e mostrando seu dia a dia. Ele também é ativo em ações sociais e projetos que utilizam o futebol como ferramenta de inclusão, buscando ajudar jovens a terem acesso a oportunidades no esporte.

Mesmo longe dos gramados, Amaral mantém uma relação próxima com o Palmeiras e outros clubes pelos quais passou, sendo frequentemente convidado para homenagens e jogos festivos. Sua figura carismática e sua história de vida continuam a inspirar torcedores e atletas de todas as idades.

Clubes em que Amaral jogou:

1991–1996: Palmeiras

1996–1997: Parma (Itália)

1997: Benfica (Portugal)

1997: Palmeiras

1998: Benfica (Portugal)

1998–1999: Corinthians

1999–2000: Vasco da Gama

2001–2002: Fiorentina (Itália)

2002–2003: Beşiktaş (Turquia)

2003: Grêmio

2004: Al-Ittihad (Arábia Saudita)

2004–2005: Vitória

2005: Atlético Mineiro

2006–2007: Pogoń Szczecin (Polônia)

2007–2008: Santa Cruz

2008: Grêmio Barueri

2008–2009: Perth Glory (Austrália)

2009–2010: Catanduvense

2011: Manado United (Indonésia)

2011–2012: Persebaya Surabaya (Indonésia)

2013: Poços de Caldas

2013: Itumbiara

2015: Capivariano