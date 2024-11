Por onde anda o ex-atacante Euller?

Euller Elias de Carvalho, mais conhecido como Euller, ganhou o apelido de "Filho do Vento" por sua incrível velocidade e agilidade nos gramados. Com passagens marcantes por grandes clubes do Brasil, como Atlético Mineiro, Palmeiras e Vasco da Gama, ele se destacou como um dos atacantes mais eficientes de sua geração no futebol nacional. Sua habilidade em explorar espaços e sua capacidade de decisão o tornaram ídolo das torcidas por onde passou. O Lance! te conta por onde anda Euller.

Euller viveu momentos inesquecíveis em sua carreira, incluindo títulos importantes e convocações para a Seleção Brasileira. Após encerrar sua trajetória como jogador, o ex-atacante manteve-se próximo ao futebol, dedicando-se a projetos sociais e trabalhos com jovens talentos.

A trajetória de Euller no futebol

Euller começou sua carreira no América-MG em 1988, onde rapidamente chamou atenção por sua velocidade e habilidade com a bola. Seu desempenho pelo América abriu as portas para clubes maiores, e ele chegou ao Atlético-MG em 1994. No Galo, Euller viveu um dos melhores momentos de sua carreira, ajudando o time a conquistar o Campeonato Mineiro de 1995 e se destacando como um dos principais nomes da equipe.

Após sua passagem pelo Atlético-MG, Euller defendeu outros grandes clubes, como Palmeiras, onde venceu a Copa Mercosul e a Copa do Brasil de 1998, e Vasco, onde foi campeão da Libertadores em 1998. Sua atuação no Vasco marcou época, formando uma dupla memorável com Edmundo e ajudando o time a conquistar o título continental.

Euller também teve passagens pelo São Caetano, onde participou da campanha do vice-campeonato brasileiro de 2001, e pelo futebol japonês, defendendo o Verdy Kawasaki. Ele encerrou sua carreira no América-MG em 2009, voltando ao clube que o revelou e deixando um legado de velocidade e dedicação.

Por onde anda Euller?

Atualmente, Euller se dedica a projetos sociais e ao trabalho com jovens atletas. Ele é ativo em ações que utilizam o futebol como ferramenta de inclusão e transformação social, especialmente em Minas Gerais. O ex-jogador também participa de eventos comemorativos e jogos festivos organizados por clubes onde atuou, como Atlético-MG, Palmeiras e Vasco.

Além disso, Euller é presença constante em programas esportivos e palestras, onde compartilha suas experiências como jogador e fala sobre os desafios do futebol atual. Sua história de superação e sua trajetória de sucesso continuam a inspirar jovens atletas e torcedores de todas as idades.

Euller mantém uma vida discreta, mas segue acompanhando o futebol brasileiro como comentarista eventual e torcedor. Sua contribuição ao esporte é lembrada com carinho pelos clubes e pelas torcidas, que o consideram um exemplo de dedicação e profissionalismo.

Clubes em que Euller jogou:

1988–1994: América-MG

1994: São Paulo

1994–1995: Atlético-MG

1997: Palmeiras

1998: Tokyo Verdy (Japão)

1999-2000: Palmeiras

1999–2002: Vasco da Gama

2002-2003: Kashima Antlers (Japão)

2004: São Caetano

2005: Atlético-MG

2006-2007: América-MG

2007: Tupynambás

2008-2011: América-MG