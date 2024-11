Por onde anda Viola, ex-atacante do Corinthians?

Paulo Sérgio Rosa, mais conhecido como Viola, é lembrado como um dos atacantes mais carismáticos e talentosos do futebol nacional. Sua irreverência e faro de gol o tornaram ídolo em clubes como Corinthians e Santos, além de destaque na Seleção Brasileira, onde foi campeão da Copa do Mundo de 1994. Viola marcou época com sua habilidade em decidir jogos e seu estilo provocador, que conquistava tanto torcedores quanto adversários. O Lance! te conta por onde anda Viola.

Com passagens por grandes equipes e títulos expressivos no Brasil, principalmente no Corinthians, e no exterior, Viola deixou um legado de gols e momentos memoráveis. Após se aposentar, ele seguiu uma trajetória diversificada, mantendo sua conexão com o futebol e expandindo sua atuação para outras áreas.

A trajetória de Viola no futebol

Viola começou sua carreira no Corinthians em 1988 e logo chamou a atenção ao marcar o gol do título no Campeonato Paulista daquele ano, ainda como jovem promessa. Ele se consolidou no clube na década de 1990, sendo fundamental em conquistas como o Campeonato Brasileiro de 1990, quando ajudou a equipe a levantar seu primeiro troféu nacional.

Após o sucesso no Corinthians, Viola passou por clubes como Valencia, da Espanha, Palmeiras, Santos e Vasco, onde continuou demonstrando seu faro de gol. Sua passagem pelo Santos foi especialmente marcante, com atuações de destaque e uma grande identificação com a torcida. Pela Seleção Brasileira, Viola foi peça importante na campanha do tetracampeonato em 1994, deixando sua marca em campo com atuações seguras e gols decisivos.

Viola ainda defendeu diversas equipes brasileiras e internacionais ao longo de sua longa carreira, que terminou oficialmente em 2015, após uma passagem pelo Taboão da Serra.

Por onde anda Viola?

Atualmente, Viola se dedica a projetos que misturam futebol e entretenimento. Ele participa de jogos festivos e eventos esportivos, sendo uma figura carismática e frequentemente convidada para homenagens e programas de TV. Além disso, o ex-atacante do Corinthians realiza palestras motivacionais, nas quais utiliza sua trajetória como exemplo de superação e perseverança.

Viola também trabalha em iniciativas sociais que utilizam o futebol como ferramenta para transformar a vida de jovens em comunidades carentes. Ele mantém uma presença ativa nas redes sociais, interagindo com fãs e relembrando momentos marcantes de sua carreira, principalmente no Corinthians e Santos.

Apesar de estar afastado dos gramados, Viola continua sendo uma figura influente e respeitada no cenário esportivo brasileiro, com um legado que inspira novas gerações de jogadores e torcedores, principalmente os fãs do Corinthians.

Clubes em que Viola jogou:

1988–1995: Corinthians

1990: → São José-SP (emp.)

1991: → Olímpia (emp.)

1995–1996: Valencia (Espanha)

1996–1998: Palmeiras

1998–1999: → Santos (emp.)

1999–2001: Vasco da Gama

2001: Santos

2002–2003: Gaziantepspor (Turquia)

2004: Guarani

2005: Bahia

2005: Flamengo

2006: Juventus-SP

2007: Uberlândia

2008: Duque de Caxias

2008: Angra dos Reis

2009: Resende

2010: Brusque

2011: Juventus-SP

2012: Morrinhos

2012: Pesqueira

2013: Grêmio Osasco

2013: Tanabi

2014: Portuguesa Santista

2015–2016: Taboão da Serra