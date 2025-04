Por onde anda Wayne Rooney, ex-atacante do Man. United?

Wayne Rooney é um dos maiores nomes da história do futebol inglês. Com um estilo combativo, inteligência tática e faro de gol apurado, ele marcou época no Manchester United e na seleção da Inglaterra, onde foi, por muitos anos, o maior artilheiro de ambos. Com passagens icônicas por grandes clubes e atuações decisivas, Rooney foi a cara do futebol inglês nos anos 2000 e 2010. O Lance! te conta por onde anda Wayne Rooney.

Nascido em Liverpool, Rooney despontou muito cedo no Everton e, ainda adolescente, foi contratado pelo Manchester United, onde viveu o auge da carreira. Foram 13 temporadas, cinco títulos da Premier League, uma UEFA Champions League, uma Liga Europa e uma infinidade de momentos memoráveis. Pelo clube, marcou 253 gols – número que o consagra como o maior artilheiro da história do United.

Pela seleção inglesa, disputou três Copas do Mundo (2006, 2010 e 2014), duas Eurocopas e anotou 53 gols em 120 jogos, sendo, por quase uma década, o maior artilheiro da história da Inglaterra, até ser superado por Harry Kane em 2023. Dentro e fora de campo, Rooney sempre foi um personagem forte, envolvido em polêmicas, mas também reverenciado por sua entrega e liderança.

Por onde anda Wayne Rooney?

Desde que se aposentou como jogador profissional em 2021, após passagem pelo Derby County, Rooney mergulhou de cabeça na carreira de treinador. Ele iniciou como técnico interino do próprio Derby e, em seguida, assumiu a equipe de forma permanente, comandando o clube em meio a uma das fases mais difíceis da sua história, com graves problemas financeiros e rebaixamento à terceira divisão inglesa.

Em 2022, se aventurou nos Estados Unidos ao assumir o comando do D.C. United, onde já havia atuado como jogador. A passagem, no entanto, foi curta e não trouxe os resultados esperados. Em outubro de 2023, retornou ao futebol inglês como treinador do Birmingham City, mas, após uma campanha desastrosa, foi demitido apenas três meses depois.

Pouco tempo depois, em maio de 2024, Rooney aceitou o desafio de comandar o Plymouth Argyle, também na Championship (segunda divisão inglesa). Entretanto, os maus resultados continuaram e, em dezembro de 2024, com o clube na lanterna da competição, ele deixou o cargo em comum acordo com a diretoria.

Atualmente, Rooney está sem clube, mas segue acompanhando o futebol de perto. Mantém uma presença frequente na mídia esportiva britânica e já demonstrou o desejo de seguir na carreira de treinador, buscando um novo projeto. Fora dos gramados, também participa de ações sociais e é embaixador de diversas causas voltadas à infância e ao esporte.

Clubes que Wayne Rooney defendeu

Rooney teve uma carreira repleta de gols e títulos. Começou como uma joia do Everton, brilhou no Manchester United e ainda passou pelos Estados Unidos e pelo futebol de base inglês no fim da carreira.

Veja os clubes que ele defendeu:

Everton (Inglaterra) – 2002 a 2004

Manchester United (Inglaterra) – 2004 a 2017

Everton (Inglaterra) – 2017 a 2018 (segunda passagem)

D.C. United (EUA) – 2018 a 2019

Derby County (Inglaterra) – 2020 a 2021

Pelo United, marcou 253 gols em 559 jogos. No total da carreira, somou 313 gols por clubes e 53 pela seleção inglesa, encerrando a carreira com 366 gols oficiais.

Relação histórica com Manchester United

No Manchester United, Rooney formou uma das gerações mais vencedoras do clube sob o comando de Sir Alex Ferguson. Versátil, jogava como centroavante, meia ou ponta, e foi protagonista em conquistas memoráveis. O auge veio na temporada 2007/08, quando foi campeão da Premier League e da Champions League, ao lado de Cristiano Ronaldo e Carlos Tévez.

Além dos 253 gols, distribuiu 146 assistências com a camisa dos Red Devils, números que o colocam também entre os maiores assistentes da história do clube. Foi eleito Jogador do Ano do clube em quatro temporadas e deixou Old Trafford como um verdadeiro ícone. Até hoje é lembrado com carinho pela torcida e por seus companheiros de geração.