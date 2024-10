Confira as estatísticas do clássico entre Manchester United e Chelsea (Foto: Justin Tallis / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 14:31 • Rio de Janeiro

Manchester United e Chelsea realizam um dos grandes jogos entre os clubes ingleses que são considerados no "Big Six". As equipes já chegaram a protagonizar final de Champions League e tiveram grandes esquadrões e partidas nos anos 2000. Quer saber quem mais venceu no clássico entre Manchester United e Chelsea? O Lance! te conta.

Quem mais venceu na história do clássico entre Manchester United e Chelsea?

Segundo dados do site Transfermarkt, o primeiro embate entre as equipes no futebol inglês aconteceu na temporada 1913/14, quando o Manchester United acabou batendo o Chelsea pelo placar de 2 a 0, sendo o primeiro de muitos clássicos que ainda viriam na rica história dos clubes.

Ao longo da história do clássico entre Manchester United e Chelsea, 174 partidas entre as equipes aconteceram, sendo a enorme maioria pelo Campeonato Inglês (tanto pela era Premier League, quanto por campeonatos nacionais que eram realizados pela federação inglesa), mas também com confrontos na Copa da Inglaterra, Copa da Liga, Supercopa e até mesmo pela Champions League.

Destas partidas, os Red Devils tem vantagem sobre o rival de Londres. Das 174 vezes que Manchester United e Chelsea realizaram a partida, 71 vitórias foram computadas para a equipe do noroeste da Inglaterra, enquanto os Blues ficam com 54. Além disso, outros 49 empates aconteceram.

Confira as finais entre os clubes ingleses

No total, nove finais entre Manchester United e Chelsea aconteceram na história do futebol inglês, sendo elas: três pela FA Cup, a Copa da Inglaterra, cinco pela Supercopa da Inglaterra e ainda uma final pela Liga dos Campeões da Europa, na temporada 2007/08.

O Manchester United tem uma leve vantagem sobre a equipe de Londres nos confrontos envolvendo finais, com cinco títulos conquistados sobre o Chelsea. Deste pentacampeonato dos Red Devils sobre os Blues são três títulos da Supercopa da Inglaterra, um título da Copa da Inglaterra, além de um título da Liga dos Campeões da Europa, tido como o maior confronto entre os clubes.

Já o Chelsea, foi campeão sobre o United em quatro oportunidades, sendo elas: duas pela Copa da Inglaterra e duas pela Supercopa da Inglaterra.