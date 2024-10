Confira as estatísticas do clássico entre Manchester United e Liverpool (Foto: PAUL ELLIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 16:46 • Rio de Janeiro

Manchester United e Liverpool protagonizam o maior clássico do futebol inglês e um dos mais tradicionais do esporte em âmbito global. Juntos, são os maiores campeões nacionais e europeus do país, realizando diversos grandes jogos ao longo da história. Quer saber quem mais venceu no clássico entre Manchester United e Liverpool? O Lance! te conta.

Manchester United e Liverpool fazem o maior clássico do futebol inglês (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Quem mais venceu na história do clássico entre Manchester United e Liverpool?

O primeiro clássico entre Manchester United e Liverpool aconteceu no ano de 1894, em uma partida válida a algo semelhante a um playoff de descida de divisão. O Newton Heath (antigo nome para o Manchester United), acabou nas últimas posições da primeira divisão do futebol inglês, enquanto o Liverpool era o campeão da segunda divisão. Na ocasião, os Reds venceram por 2 a 0 e rebaixaram os Red Devils.

Ao longo da história dos clubes, 215 confrontos aconteceram, sendo eles 183 por partidas de liga (juntando o período antes e durante a era Premier League), 19 pela Copa da Inglaterra, cinco pela Copa da Liga Inglesa, duas pela Europa League, cinco pela Supercopa da Inglaterra, além de mais um jogo pelo palyoff que já mostramos.

Nestes jogos realizados no clássico entre as equipes, o Manchester United tem uma leve vantagem sobre se rival. Ao todo, são 89 vitórias dos Red Devils, contra 72 do time de Liverpool. Além disso, outros 60 empates aconteceram durante a história do confronto.

Equipes já decidiram mata-mata de Europa League; veja os títulos (Foto: Paul Ellis/AFP)

Confira os títulos dos clubes ingleses

Falando de títulos, tanto Manchester United, como Liverpool, são tratados como os maiores clubes da Inglaterra, por conta das honrarias que conquistaram ao longo dos anos. Os Red Devils venceram 20 títulos do Campeonato Inglês, além de 13 Copas da Inglaterra, seis Copas da Liga Inglesa, 21 Supercopas da Inglaterra, além de três Champions League e uma Europa League.

Já a equipe do Liverpool é a segunda maior vencedora nacional e com mais títulos europeus da Inglaterra. Ao todo, são 19 títulos do Campeonato Inglês, oito Copas da Inglaterra, 10 Copas da Liga Inglesa, 16 Supercopas da Inglaterra, além de seis taças da Liga dos Campeões da Europa e mais três títulos da Europa League.