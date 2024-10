Confira as estatísticas do clássico entre Manchester United e Arsenal (Foto: ANDREW YATES / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 15:36 • Rio de Janeiro

Manchester United e Arsenal realizam um dos maiores clássicos do futebol inglês, que foi muito intensificado na década de 1990 e nos anos 2000, muito também pela rivalidade entre os técnicos lendários das equipes nestes anos, Arsène Wenger, do lado dos londrinos e Sir Alex Ferguson, para os Red Devils. Quer saber quem mais venceu no clássico entre Manchester United e Arsenal? O Lance! te conta.

Manchester United e Arsenal fazem um dos maiores clássicos do futebol inglês (Foto: AFP / OLI SCARFF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Quem mais venceu na história do clássico entre Manchester United e Arsenal?

O clássico entre Manchester United e Arsenal começou a ser realizado no final do século XIX e início do século XX, mas foi se intensificar mesmo no final da década de 1950. Em 1958, quando os clubes se enfrentaram pelo Campeonato Inglês, no antigo estádio do Arsenal. A partida, que terminou com vitória de 5 a 4 para os Red Devils, foi a última antes do trágico acidente aéreo de Munique, quando o avião do Manchester caiu.

No total, o clássico entre Manchester United e Arsenal já aconteceu em 241 oportunidades, sendo elas 210 vezes pelo Campeonato Inglês (contando a era Premier League e os tempos em que a competição era organizada pela federação inglesa), 16 pela FA Cup, seis pela Copa da Liga Inglesa, seis pela Supercopa da Inglaterra, duas pela Champions League e mais uma vez por um campeonato organizado pela FA pelo centenário da federação.

Quem tem uma leve vantagem na disputa entre os times é o Manchester United. Nas 241 vezes que se enfrentaram, o Manchester United venceu em 99 oportunidades, contra 89 vitórias dos Gunners. Além disso, o clássico também contou com outros 53 empates.

Veja os títulos mais relevantes conquistados pelos clubes ao longo da história (Foto: AFP)

Confira os títulos dos clubes ingleses

Falando de títulos, tanto Manchester United, como Arsenal, são tratados como um dos maiores times da Inglaterra, por conta das honrarias que conquistaram ao longo dos anos. Os Red Devils venceram 20 títulos do Campeonato Inglês, além de 13 Copas da Inglaterra, seis Copas da Liga Inglesa, 21 Supercopas da Inglaterra, além de três Champions League e uma Europa League.

Já o Arsenal tem como títulos mais relevantes: 13 títulos do Campeonato Inglês, 14 títulos da Copa da Inglaterra (FA Cup), duas Copas da Liga Inglesa e mais 17 taças da Supercopa da Inglaterra.