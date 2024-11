Por onde anda Wagner, ex-goleiro do Botafogo?

Wagner foi um goleiro que marcou época no futebol brasileiro, especialmente em sua longa e dedicada passagem pelo Botafogo. Conhecido por sua segurança e habilidade debaixo das traves, ele conquistou a confiança e o carinho da torcida alvinegra. Desde sua aposentadoria, Wagner manteve uma vida reservada em relação ao futebol nacional, mas ainda é lembrado como um dos grandes goleiros que passaram pelo Botafogo. O Lance! te conta por onde anda Wagner.

A trajetória de Wagner no Botafogo

Wagner começou sua carreira no Bonsucesso e, em seguida, no Bangu, mas foi no Botafogo que ele ganhou destaque e reconhecimento nacional. Ele chegou ao clube em 1993 e rapidamente se consolidou como titular, sendo peça fundamental na equipe que conquistou títulos importantes, incluindo o Campeonato Brasileiro de 1995. Sua capacidade de realizar defesas difíceis e sua presença imponente debaixo das traves o tornaram um dos goleiros mais confiáveis de sua geração.

A relação de Wagner com a torcida alvinegra era de admiração mútua. Ele sempre demonstrou garra e comprometimento em campo, qualidades que lhe renderam o carinho dos botafoguenses e o reconhecimento como um verdadeiro ídolo. Sua passagem pelo clube foi marcada por momentos memoráveis, e até hoje é lembrado por suas atuações decisivas.

Outros clubes e fim de carreira

Além do Botafogo, Wagner também teve passagens por outros clubes brasileiros, como Santo André, America-RJ, Nova Iguaçu e Madureira. Em cada uma dessas equipes, ele manteve o mesmo nível de dedicação e profissionalismo, deixando sua marca com defesas importantes e uma postura séria em campo. Apesar de ter defendido outros clubes, foi sua passagem pelo Botafogo que consolidou sua imagem no futebol brasileiro.

Wagner encerrou sua carreira em clubes menores, onde continuou a atuar em um papel de liderança e transmitindo sua experiência para os jogadores mais jovens. Sua trajetória é marcada por uma carreira sólida e por uma relação especial com a torcida alvinegra.

Por onde anda Wagner?

Desde que deixou os gramados, Wagner escolheu uma vida mais reservada, mas não se afastou completamente do futebol. Ele participa de eventos e homenagens organizadas pelo Botafogo, onde é recebido com carinho pela torcida e pelos ex-companheiros de clube. Wagner também é convidado para entrevistas e programas esportivos, onde compartilha suas memórias e reflete sobre o futebol atual.

Atualmente, Wagner vive no Rio de Janeiro e é visto ocasionalmente em eventos esportivos, especialmente os que envolvem o Botafogo. Embora mantenha um perfil discreto, ele continua próximo ao futebol e mantém o respeito e a admiração de todos que acompanharam sua trajetória.

Clubes em que Wagner jogou

1989 Bonsucesso

1990–1993 Bangu

1993–2002 Botafogo

2002 Santo André

2003 America-RJ

2003 Nova Iguaçu

2004 Madureira