Por onde anda Mauricio, ex-atacante do Botafogo?

Mauricio ficou eternizado na história do Botafogo por ter sido o protagonista de um dos momentos mais icônicos do clube nos anos 1980. Com o gol decisivo na final do Campeonato Carioca de 1989, ele encerrou um jejum de 21 anos sem títulos para o clube, ganhando a admiração e o carinho da torcida. Desde sua aposentadoria, Mauricio optou por uma vida discreta e afastada do futebol nacional, mas ainda é lembrado com carinho pelos botafoguenses. O Lance! te conta por onde anda Mauricio.

A trajetória de Mauricio no Botafogo

Mauricio chegou ao Botafogo em 1986 e, rapidamente, se destacou pela habilidade e pela capacidade de decidir jogos importantes. Em uma equipe que buscava quebrar um longo jejum de títulos, ele foi um dos principais responsáveis pela histórica conquista do Campeonato Carioca de 1989. No jogo final contra o Flamengo, Mauricio marcou o gol que deu ao Botafogo o título tão esperado, o que lhe rendeu o status de ídolo e herói alvinegro.

Sua atuação e dedicação em campo fizeram dele uma peça importante no time, e o gol do título de 1989 ficou marcado como um dos momentos mais emblemáticos da história do clube. A partir de então, ele se tornou uma figura querida pela torcida, que o considerava um símbolo de perseverança e superação.

Passagens por outros clubes e fim de carreira

Após sua passagem pelo Botafogo, Mauricio continuou sua carreira em outros clubes brasileiros e internacionais, incluindo o Celta de Vigo, na Espanha, e o Ulsan Hyundai, na Coreia do Sul. Ele também teve passagens pelo Grêmio, Portuguesa e Internacional, atuando em diferentes competições e deixando sua marca por onde passou. Apesar de suas experiências em vários clubes, seu feito histórico no Botafogo é o que permanece mais vivo na memória dos torcedores.

Por onde anda Mauricio?

Desde que se aposentou, Mauricio manteve uma vida discreta, longe dos holofotes, mas nunca perdeu o vínculo com o Botafogo e com o futebol. Ele participa de eventos e jogos comemorativos organizados pelo clube e pela torcida, onde é celebrado e reconhecido como um dos grandes ídolos botafoguenses. Em algumas entrevistas e aparições, Mauricio relembra o gol de 1989 e comenta sobre o cenário atual do futebol.

Atualmente, Mauricio vive em São Paulo e continua próximo de seus antigos companheiros e da torcida alvinegra, que o reverencia até hoje como um herói do clube. Em algumas ocasiões, ele aparece em programas esportivos e eventos relacionados ao Botafogo, onde compartilha suas experiências e reflete sobre sua trajetória no futebol.

Clubes em que Mauricio jogou

1979–1981 Operário

1981–1982 Rio do Sul

1983–1984 Internacional

1984–1986 América (RJ)

1986–1987 Botafogo

1988–1989 Internacional

1989 Botafogo

1990 Celta de Vigo

1991 Grêmio

1992 Portuguesa

1992 Internacional

1993–1994 Portuguesa

1994–1995 Ulsan Hyundai

1996 Club América

1997 Londrina

1998 XV de Piracicaba