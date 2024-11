Por onde anda Jamelli, ídolo do Santos?

Confira carreira e aposentadoria do meia (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/11/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro

Paulo Roberto Jamelli Júnior, conhecido apenas pelo seu sobrenome, Jamelli, foi um meia atacante que ganhou destaque no final da década de 90, e um dos muitos jogadores que, ao se aposentarem, continuam no meio futebolístico. O Lance! te conta por onde anda Jamelli, além de toda sua carreira como jogador profissional de futebol.

Confira por onde anda Jamelli, meia com passagem pelo Kashiwa Reysol, do Japão (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A carreira de Jamelli

Jamelli começou a sua carreira pelo São Paulo, clube que chegou nas categorias de base após se destacar pelo Juventus da Mooca. Ele foi o jogador decisivo na emblemática final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 1993, quando, com 19 anos, fez três dos quatro gols da vitória Tricolor sobre o Corinthians por 4 a 3.

A melhor fase da carreira

Depois de poucos jogos pelo clube paulista, Jamelli foi cedido ao Santos, clube em que defendeu durante os anos de 1994 a 1996. Ele foi um importante jogador da equipe que foi vice-campeã brasileira em 1995, inclusive conquistando o prêmio Bola de Prata.

Após esta passagem pelo clube da Baixada Santista, Jamelli realizou experiências na Ásia e na Europa, defendendo o Kashiwa Reysol e o Real Zaragoza, vencendo uma Copa do Rei da Espanha na temporada 2000-01. Depois, ele voltou ao Brasil para defender o Corinthians, voltou para o Japão para jogar pelo Shimizu S-Pulse.

Ele chegou a também ser transferido para Atlético-MG e Grêmio Barueri, já no final dos anos 2000, mas uma lesão grave no joelho o impossibilitou de atuar pelas equipes, o fazendo encerrar a carreira como atleta profissional de futebol.

O ápice de sua passagem pela Europa foi o título da Copa do Rei com o Real Zaragoza (Foto: Reprodução/Instagram)

Por onde anda Jamelli?

Depois de se aposentar, Jamelli continuou a sua carreira no futebol, com o seu primeiro trabalho sendo o de gerente de futebol no Grêmio Barueri, clube que encerrou sua carreira. Em 2008, ele realizou o mesmo cargo no Coritiba, mas saiu por desgaste de relação com o técnico Ivo Wortmann.

Em 2010, ele rumou para o Santos, também como gerente de futebol, mas foi demitido em dezembro daquele ano. Em 2011, Jamelli teve sua primeira oportunidade como técnico, para comandar o Marcílio Dias na temporada de 2012. No entanto, mesmo com a maior folha salarial da história do clube, a equipe foi rebaixada para a Série B do estadual, que culminou em sua demissão.

Em 2013, uma rara oportunidade apareceu para o ex-atleta, ser kicker da equipe de futebol americano no Santos, Santos Tsunami. No ano seguinte, ele se candidatou a deputado estadual pelo PC do B, mas não se elegeu.

O ex-atleta ainda atua desde 2017 como coach, além de também já ter integrado o quadro de comentaristas da Rádio Bandeirantes e também de ter sido observador técnico do Olympique de Marseille na América do Sul.

Atualmente, Jamelli é comentarista da TV Cultura e BandSports, além de também comandar uma escolinha do Juventus da Mooca, clube que defendeu antes de ir para o São Paulo.