Por onde anda Mazinho, ex-volante da Seleção?

Escrito por Lance! • Publicada em 16/11/2024 - 11:30 • Rio de Janeiro

Mazinho foi um dos jogadores que mais se destacaram pelo Brasil nos anos 90, além ter colocado seu nome na história da Seleção Brasileira, sendo parte importante do elenco que foi tetracampeão da Copa do Mundo no ano de 1994. Ele também é pai de Thiago e Rafinha Alcântara, meias conhecidos do esporte nos anos 2010. O Lance! te conta por onde anda Mazinho.

A carreira de Mazinho

O versátil jogador que podia atuar na lateral-esquerda, na lateral-direita e como meia, fez sua estreia no profissional em 1985, pelo Vasco da Gama. Natural da Paraíba, ele era formado nas categorias de base do Santa Cruz até chegar no clube carioca. Ele foi revelado com jogadores como Romário, Lira e Mário Tilico. Ainda pelo Vasco, ele ganhou a Bola de Prata nos anos de 1987, 1988 e 1989.

Em 1990, o jogador se transferiu para a Itália, para atuar no Lecce, mas ainda não obteve o sucesso na carreira que teria anos mais tarde. Logo depois, na temporada 1991-92 ele se transferiu para a Fiorentina, onde ainda não adquiriu todo o destaque que viria a ter na carreira.

Depois de apagada passagem pela Itália, Mazinho voltou ao Brasil para jogar pela máquina palmeirense da primeira metade da década dos anos 1990, conquistando dois Campeonatos Paulistas, além do Brasileirão de 1993.

Após a Copa do Mundo de 1994, o agora tetracampeão do mundo se transferiu para o Valencia, onde viveu momentos instáveis, já que, mesmo com um vice-campeonato espanhol em 1995-96, no qual o atleta disputou 40 jogos, o então técnico do jogador no clube, Luis Aragonés, sugeriu que procurasse novos ares.

O atleta então se transferiu para o Celta de Vigo, onde é ídolo, jogando um total de quatro temporadas pelo clube, até passar por Elche, também da Espanha, e encerrar sua carreira no Vitória, clube baiano.

Por onde anda Mazinho?

Depois de se aposentar, Mazinho não continuou próximo do meio esportivo, mesmo tendo um lapso como treinador na Grécia, sendo técnico do Aris Saloniki, mas permaneceu no comando técnico da equipe por apenas dez meses, de janeiro a novembro de 2009.

Após este vislumbre como técnico, ele passou apenas a ajudar a cuidar da carreira de seus filhos, Thiago e Rafinha Alcântara, que fizeram sucesso no futebol europeu, sendo ambos revelados pelo Barcelona. Thiago, o mais velho, chegou a ter mais destaque, sendo peça importante do time do Bayern durante muitos anos, além de também ter sido constante em um período pelo Liverpool, até se aposentar. Já Rafinha joga atualmente na Arábia, mas não obteve o mesmo sucesso do irmão.