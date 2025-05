Ainda ativo no futebol, continua buscando gols e títulos aos 39 anos.

Com passagens por grandes clubes do Brasil, Europa e Oriente Médio, Thiago Ribeiro se destacou pela velocidade, bons arremates e faro de gol. Campeão mundial pelo São Paulo em 2005 e artilheiro da Libertadores de 2010 pelo Cruzeiro, viveu altos e baixos ao longo da carreira — incluindo uma batalha pessoal contra a depressão. Mesmo aos 39 anos, o atacante ainda não pendurou as chuteiras e segue em campo buscando gols e títulos no futebol paulista. O Lance! te conta por onde anda Thiago Ribeiro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Por onde anda Thiago Ribeiro?

Em 2025, Thiago Ribeiro voltou ao clube onde tudo começou: o Rio Branco-SP. Após passagens recentes por Nova Mutum, Patrocinense, Catanduva e Democrata, o atacante retornou ao clube de Americana para disputar a fase decisiva da Série A3 do Campeonato Paulista. Em sua reestreia, já deixou sua marca com gol e assistência, mostrando que, mesmo com quase 40 anos, ainda tem lenha para queimar.

Fora de campo, é conhecido por ter enfrentado e superado a depressão, diagnosticada em 2014. Desde então, tem falado abertamente sobre o tema, tornando-se exemplo de superação e resiliência no esporte.

continua após a publicidade

Clubes em que atuou:

Rio Branco-SP

Bordeaux (França)

São Paulo

Rentistas (Uruguai)

Al-Rayyan (Catar)

Cruzeiro

Cagliari (Itália)

Santos

Atlético Mineiro

Bahia

Londrina

Guarani

Bragantino

Novorizontino

Chapecoense

Democrata

Catanduva

Patrocinense

Nova Mutum

De promessa a protagonista continental

Revelado pelo Rio Branco-SP, Thiago Ribeiro ganhou fama nacional no São Paulo, onde foi campeão mundial em 2005. Depois, brilhou no Cruzeiro, sendo artilheiro da Libertadores de 2010 com 8 gols, e vice-campeão em 2009. O desempenho o levou ao Cagliari, da Itália, onde jogou por duas temporadas.

Retorno ao Brasil e luta contra a depressão

Após passagem pelo futebol italiano, Thiago Ribeiro voltou ao Brasil para atuar pelo Santos. Foi artilheiro do Paulistão e viveu bom momento em 2015, chegando a ser emprestado a Atlético-MG e Bahia. Em 2014, enfrentou um dos maiores desafios de sua vida ao ser diagnosticado com depressão, condição que afetou seu rendimento em campo. Desde então, fala sobre o tema com franqueza e serve de inspiração para outros atletas.

continua após a publicidade

Nos anos seguintes, rodou por clubes do interior e da Série B, mantendo-se em atividade e somando experiências pelo Brasil.

Resumo da carreira de Thiago Ribeiro: