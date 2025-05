Por onde anda Ricardo Oliveira, ex-atacante do Santos?

Ricardo Oliveira foi um dos maiores centroavantes brasileiros das últimas décadas. Com passagens marcantes por clubes como Santos, São Paulo, Betis e Milan, o atacante construiu uma carreira sólida, marcada por gols, títulos e fé. Conhecido como “O Bom Pastor”, ele se destacou não apenas pela habilidade dentro de campo, mas também por sua postura ética e cristã fora dele. Encerrou a carreira profissional aos 43 anos, em 2023, com números impressionantes: mais de 800 jogos e 390 gols. O Lance! te conta por onde anda Ricardo Oliveira.

Por onde anda Ricardo Oliveira?

Desde que pendurou as chuteiras em julho de 2023, Ricardo Oliveira passou a se dedicar exclusivamente à vida pessoal e ao ministério evangélico. Pastor da Igreja Assembleia de Deus, ele mantém uma vida voltada à fé, à família e à palavra. O ex-atacante também participa de eventos, conferências e projetos sociais ligados à religião e ao esporte.

Morando em São Paulo com a esposa, com quem é casado há mais de dez anos, Ricardo continua sendo uma figura respeitada por sua trajetória inspiradora. Ele também compartilha reflexões espirituais e memórias da carreira por meio das redes sociais, onde mantém contato com os fãs.

Clubes em que Ricardo Oliveira atuou:

Portuguesa

Santos

Valencia (Espanha)

Real Betis (Espanha)

São Paulo

Milan (Itália)

Zaragoza (Espanha)

Al-Jazira (Emirados Árabes)

Al-Wasl (Emirados Árabes)

Atlético Mineiro

Coritiba

Athletic

Brasília

De promessa a referência internacional

Revelado na Portuguesa, Ricardo Oliveira ganhou notoriedade no Santos em 2003, ano em que foi artilheiro da Libertadores com 9 gols. Pouco depois, transferiu-se para o Valencia e brilhou mesmo foi no Betis, onde viveu seu auge na Espanha. Atuou também pelo Milan, onde conquistou a Liga dos Campeões da UEFA (2006–07), mesmo como reserva.

Durante sua passagem pela Europa, enfrentou uma tragédia pessoal: sua irmã foi sequestrada em São Paulo e só foi libertada após 159 dias. O episódio marcou sua vida e reforçou seu vínculo com a fé.

Voltas ao Brasil e longevidade no futebol

Com várias passagens pelo São Paulo e pelo Santos, teve momentos marcantes no futebol brasileiro. Foi artilheiro do Brasileirão em 2015 e voltou à Seleção Brasileira após oito anos, graças ao desempenho com a camisa do Peixe. Depois, ainda jogou pelo Atlético-MG, onde teve bons momentos, e rodou por clubes como Coritiba, Athletic e Brasília até sua despedida definitiva em 2023.

Seleção Brasileira

Ricardo Oliveira disputou 16 jogos pela Seleção Brasileira entre 2004 e 2016, marcando cinco gols. Foi campeão da Copa América (2004) e da Copa das Confederações (2005). Estava cotado para a Copa de 2006, mas uma lesão o tirou da lista final. Retornou ao time em 2015, aos 35 anos, e chegou a ser convocado para a Copa América Centenário, mas foi cortado por lesão.

Resumo da carreira de Ricardo Oliveira: