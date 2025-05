Por onde anda Hernanes, ex-meia do São Paulo?

Aposentou-se em 2022 e mora no interior de São Paulo com a família.

Hernanes foi um dos jogadores mais talentosos e elegantes que passaram pelos gramados brasileiros e europeus nos anos 2000 e 2010. Conhecido como “O Profeta” por suas entrevistas reflexivas e citações filosóficas, o meia marcou época no São Paulo e virou ídolo na Lazio, da Itália. Também vestiu as camisas de Inter de Milão, Juventus e Hebei Fortune, da China, além de ter disputado a Copa do Mundo de 2014 com a Seleção Brasileira. Após encerrar a carreira no futebol brasileiro, decidiu se afastar dos campos e adotar um estilo de vida mais tranquilo e familiar. O Lance! te conta por onde anda Hernanes?

Por onde anda Hernanes?

Hernanes se aposentou oficialmente em 2022, após uma breve passagem pelo Sport Recife. Desde então, tem se dedicado à vida pessoal e a projetos fora do futebol. Atualmente, mora com a família no interior de São Paulo, onde administra negócios e investe em iniciativas voltadas ao bem-estar e ao desenvolvimento humano, refletindo sua conhecida inclinação por temas espirituais e filosóficos.

Além disso, o ex-jogador mantém um perfil discreto nas redes sociais, onde compartilha mensagens motivacionais, reflexões e trechos de sua rotina longe dos gramados. O “Profeta” segue fiel à sua personalidade, cultivando simplicidade e introspecção após uma trajetória vitoriosa no esporte.

Clubes em que Hernanes atuou:

São Paulo

Santo André (empréstimo)

Lazio (Itália)

Inter de Milão (Itália)

Hebei Fortune (China)

Juventus (Itália)

Sport Recife

Carreira marcada por elegância e liderança

Nascido em Recife, mas formado nas categorias de base do São Paulo, Hernanes se destacou no clube do Morumbi no fim dos anos 2000, sendo bicampeão brasileiro (2007 e 2008). Em 2010, foi vendido à Lazio, da Itália, onde virou ídolo com golaços, assistências e protagonismo em clássicos.

Jogou também na Inter de Milão e passou uma temporada na China, retornando depois à Juventus, onde conquistou o Campeonato Italiano. Em 2017, voltou ao São Paulo como grande reforço e permaneceu até 2021, sendo sempre uma referência técnica e emocional.

Seleção Brasileira

Hernanes disputou 27 jogos com a camisa da Seleção Brasileira entre 2008 e 2014. Esteve nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012 (medalha de prata) e integrou o elenco na Copa do Mundo de 2014. Com técnica refinada, visão de jogo e grande qualidade nos passes e chutes de fora da área, sempre foi respeitado pelo perfil ético e comprometido.

