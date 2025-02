Por onde anda Šuker, artilheiro da Copa de 1998 pela Croácia?

Davor Šuker, considerado o maior artilheiro da história da seleção croata, deixou uma marca no futebol mundial com seu faro de gol apurado e atuações memoráveis, especialmente na Copa do Mundo de 1998, na França, onde conquistou a Chuteira de Ouro ao marcar seis gols. Além de sua brilhante carreira em clubes como Sevilla, Real Madrid e Arsenal, Šuker também teve uma trajetória de destaque fora dos gramados. O Lance! te conta por onde anda Šuker.

Histórico da carreira de Davor Šuker

Nascido em 1º de janeiro de 1968, em Osijek, então parte da Iugoslávia, Davor Šuker iniciou sua carreira profissional no NK Osijek, onde rapidamente se destacou pelo talento goleador. Em 1989, transferiu-se para o Dinamo Zagreb, consolidando-se como um dos principais atacantes da região.

Com o início da Guerra de Independência da Croácia, Šuker se transferiu para o Sevilla, na Espanha, em 1991. No clube andaluz, ele viveu uma fase brilhante, marcando 76 gols em 153 partidas e formando uma dupla icônica com Diego Maradona. Seu desempenho chamou a atenção do Real Madrid, onde chegou em 1996. No clube merengue, conquistou a La Liga (1996–97) e a Liga dos Campeões da UEFA (1997–98), consolidando sua fama internacional.

Posteriormente, defendeu o Arsenal, da Inglaterra, onde ajudou o clube a chegar à final da Copa da UEFA em 2000, além de ter passagens por West Ham e 1860 Munique antes de se aposentar em 2003.

Pela seleção croata, Šuker foi fundamental na histórica campanha da Croácia na Copa de 1998, quando o país conquistou o terceiro lugar em sua primeira participação no torneio. Com 45 gols em 68 jogos oficiais, ele é até hoje o maior artilheiro da história da Croácia.

Por onde anda Šuker?

Após pendurar as chuteiras, Davor Šuker permaneceu envolvido com o futebol. Em 2012, assumiu a presidência da Federação Croata de Futebol (HNS), cargo que ocupou até 2021. Sob sua liderança, a Croácia alcançou a final da Copa do Mundo de 2018, repetindo o sucesso da geração de 1998.

Além da gestão esportiva, Šuker também fundou a Davor Šuker Soccer Academy, uma escola de futebol que busca desenvolver jovens talentos na Croácia e em outros países. Apesar do sucesso na administração esportiva, sua gestão foi marcada por polêmicas envolvendo questões de transparência e relações com a imprensa.

Clubes em que jogou

NK Osijek (1984–1989)

(1984–1989) Dinamo Zagreb (1989–1991)

(1989–1991) Sevilla (1991–1996)

(1991–1996) Real Madrid (1996–1999)

(1996–1999) Arsenal (1999–2000)

(1999–2000) West Ham United (2000–2001)

(2000–2001) 1860 Munique (2001–2003)

No total, Davor Šuker acumulou mais de 500 partidas e 200 gols em sua carreira de clubes, além dos 45 gols em 68 partidas pela seleção croata.