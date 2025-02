Por onde anda Thomas Brolin, ex-jogador da Suécia?

Thomas Brolin, um dos jogadores mais talentosos da história do futebol sueco, deixou sua marca nos gramados durante a década de 1990 com atuações memoráveis tanto por clubes europeus quanto pela seleção nacional da Suécia. Conhecido por sua técnica refinada, capacidade de finalização e versatilidade, Brolin teve uma carreira brilhante, mas marcada por desafios após uma lesão grave. Neste artigo, exploramos sua trajetória e o que ele tem feito desde que se aposentou do futebol profissional. O Lance! te conta por onde anda Thomas Brolin.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Histórico da carreira de Thomas Brolin

Nascido em 29 de novembro de 1969, em Hudiksvall, Suécia, Thomas Brolin começou sua carreira profissional no modesto Näsvikens IK, onde rapidamente chamou a atenção por suas habilidades. Em seguida, transferiu-se para o GIF Sundsvall e depois para o IFK Norrköping, onde se destacou ao marcar sete gols em nove partidas, atraindo olhares do futebol internacional.

O grande salto de sua carreira aconteceu em 1990, quando foi contratado pelo Parma, da Itália. No clube italiano, Brolin viveu o auge de sua forma, ajudando o time a conquistar a Copa da Itália (1992), a Recopa Europeia (1993), a Supercopa da UEFA (1993) e a Copa da UEFA (1995). Sua parceria com jogadores como Alessandro Melli e Faustino Asprilla marcou uma época inesquecível para o Parma.

continua após a publicidade

Na seleção sueca, Brolin foi um dos pilares da equipe que alcançou o terceiro lugar na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos. Com três gols no torneio e uma atuação decisiva contra a Romênia nas quartas de final, ele se consolidou como um dos grandes nomes do futebol mundial na época.

No entanto, em 1994, Brolin sofreu uma grave lesão no pé durante uma partida pelas eliminatórias da Euro 1996. A partir desse momento, sua carreira entrou em declínio. Após passagens frustrantes por Leeds United, FC Zürich, Crystal Palace e um breve retorno ao Parma, ele se aposentou prematuramente aos 28 anos.

continua após a publicidade

Por onde anda Thomas Brolin?

Após pendurar as chuteiras, Thomas Brolin trilhou caminhos inesperados longe dos gramados. Inicialmente, ele se dedicou aos negócios, investindo em um restaurante chamado "Undici" (número 11 em italiano, uma referência ao seu número no Parma), que operava com uma combinação da culinária italiana e sueca.

Além do restaurante, Brolin também investiu em setores diversificados, incluindo o mercado imobiliário e uma empresa de acessórios para aspiradores de pó, mostrando sua veia empreendedora. Apesar de alguns desses empreendimentos enfrentarem desafios, ele continuou buscando novas oportunidades.

Outro interesse inesperado na vida de Brolin é o pôquer. O ex-jogador participou de diversos torneios internacionais, incluindo o World Series of Poker, onde demonstrou habilidade e estratégia fora dos campos. Sua participação em eventos de pôquer ao redor do mundo mostra sua paixão por competição, mesmo após o futebol.

Na vida pessoal, Brolin é pai e se dedicou à família após a aposentadoria. Ele também fez aparições ocasionais na mídia sueca e em eventos relacionados ao futebol, mantendo uma conexão com o esporte que o consagrou.

Clubes em que jogou