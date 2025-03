Por onde anda Samuel Eto’o, ex-jogador do Barcelona?

Samuel Eto'o é um dos maiores atacantes da história do futebol africano e mundial. Conhecido por sua velocidade, faro de gol e liderança em campo, o camaronês brilhou em grandes clubes europeus, como Barcelona, Inter de Milão e Chelsea. Ao longo de sua carreira, conquistou diversos títulos importantes, incluindo quatro Ligas dos Campeões da UEFA e duas Copas Africanas de Nações. Pela seleção de Camarões, foi um dos principais responsáveis pelos sucessos nos anos 2000, incluindo a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000. Atualmente, Eto'o segue envolvido com o futebol, ocupando o cargo de presidente da Federação Camaronesa de Futebol. O Lance! te conta por onde anda Samuel Eto'o.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A carreira de Eto'o

Eto'o começou sua trajetória profissional no Real Madrid, mas foi no Mallorca que ele se destacou e chamou a atenção do Barcelona. No clube catalão, viveu o auge da carreira, formando um trio de ataque imbatível ao lado de Ronaldinho e Lionel Messi. Com passagens de sucesso pela Inter de Milão e Chelsea, ele ainda jogou por clubes na Rússia, Turquia e Catar antes de encerrar sua carreira.

Lista de clubes:

Real Madrid (1997-2000) Leganés (empréstimo) (1997-1998) Espanyol (empréstimo) (1999) Mallorca (empréstimo) (2000) Mallorca (2000-2004) Barcelona (2004-2009) Inter de Milão (2009-2011) Anzhi Makhachkala (2011-2013) Chelsea (2013-2014) Everton (2014-2015) Sampdoria (2015) Antalyaspor (2015-2018) Konyaspor (2018) Qatar SC (2018-2019)

Legado no futebol

Eto'o deixou um legado impressionante no futebol mundial. Ele foi um dos maiores artilheiros da história do futebol africano e se destacou por sua capacidade de decisão em momentos cruciais. Pela seleção de Camarões, foi peça fundamental na conquista das Copas Africanas de Nações de 2000 e 2002 e no ouro olímpico em 2000. Nos clubes, marcou época ao vencer três Ligas dos Campeões da UEFA e conquistar títulos nacionais na Espanha e Itália. Em 2010, tornou-se o primeiro jogador a conquistar duas Tríplices Coroas consecutivas, vencendo a Champions League, o campeonato nacional e a copa nacional com o Barcelona em 2009 e com a Inter de Milão em 2010.

continua após a publicidade

Além dos feitos em campo, Eto'o foi quatro vezes eleito o Melhor Jogador Africano do Ano (2003, 2004, 2005 e 2010) e se tornou uma referência para futuras gerações de jogadores africanos. Sua personalidade forte e seu compromisso com o sucesso ajudaram a moldar sua imagem como um dos atacantes mais respeitados da história recente do futebol.

Por onde anda Samuel Eto'o?

Desde sua aposentadoria em 2019, Samuel Eto'o tem se dedicado ao desenvolvimento do futebol em seu país. Em dezembro de 2021, foi eleito presidente da Federação Camaronesa de Futebol (FECAFOOT), onde busca implementar reformas e melhorias para fortalecer o esporte local. Sua gestão tem sido marcada por desafios, incluindo questões administrativas e a busca por melhores condições para os jogadores e clubes de Camarões.

continua após a publicidade

Além do trabalho na FECAFOOT, Eto'o também atuou como embaixador da Copa do Mundo de 2022 no Catar. Sua influência e experiência no futebol mundial fazem com que ele continue sendo uma figura relevante no cenário esportivo.

Eto'o segue ativo nas redes sociais, onde compartilha sua visão sobre o futebol e apoia causas sociais. Ele também investe em projetos ligados à educação e ao esporte na África, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento do continente.