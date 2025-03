Por onde anda Landon Donovan, ex-jogador dos EUA?

Landon Donovan é um dos maiores nomes da história do futebol dos Estados Unidos. Com uma carreira marcada por recordes e títulos, ele se destacou como atacante versátil e um dos principais responsáveis pelo crescimento do esporte no país. Donovan acumulou conquistas pela seleção norte-americana e pelos clubes em que passou, sendo considerado um dos melhores jogadores dos Estados Unidos em todos os tempos. Após se aposentar dos gramados, ele continuou sua trajetória no futebol, atuando como treinador e investidor. O Lance! te conta por onde anda Landon Donovan.

Clubes que Donovan jogou

Donovan iniciou sua carreira profissional na Alemanha, no Bayer Leverkusen, mas foi na Major League Soccer (MLS) que construiu sua lenda. No San Jose Earthquakes e, posteriormente, no LA Galaxy, o atacante colecionou títulos e prêmios individuais. Ao longo de sua carreira, teve passagens por clubes como Bayern de Munique, Everton e León, além de uma breve experiência no futebol indoor.

Lista de clubes:

Bayer Leverkusen II (1999-2000)

Bayer Leverkusen (2000-2005)

San Jose Earthquakes (empréstimo) (2001-2004)

LA Galaxy (2005-2014, 2016)

Bayern de Munique (empréstimo) (2009)

Everton (empréstimo) (2010, 2012)

León (2018)

San Diego Sockers (indoor) (2018-2019)

Legado no futebol

Donovan foi um verdadeiro embaixador do futebol nos Estados Unidos. Ele se tornou o maior artilheiro da seleção norte-americana (empatado com Clint Dempsey, ambos com 57 gols) e o líder de assistências da equipe nacional. Disputou três Copas do Mundo e foi peça-chave na histórica campanha dos EUA no Mundial de 2002, chegando às quartas de final. Sua importância também se refletiu na MLS, onde conquistou seis títulos e estabeleceu o recorde de assistências na liga.

Além disso, o prêmio de MVP da MLS foi renomeado para Landon Donovan MVP Award, em reconhecimento à sua influência no crescimento da liga e do futebol no país.

Por onde anda Landon Donovan?

Após sua aposentadoria, Donovan permaneceu ativo no futebol. Ele se tornou comentarista esportivo e investidor em clubes, além de iniciar uma carreira como treinador. Em 2020, assumiu o comando do San Diego Loyal, equipe que ajudou a fundar, e permaneceu como técnico e dirigente até 2022. Em 2024, foi anunciado como técnico interino do San Diego Wave FC, equipe da National Women’s Soccer League (NWSL), reforçando seu envolvimento no desenvolvimento do futebol feminino.

Além de suas funções como treinador e dirigente, Donovan também investiu em clubes como o Swansea City, do País de Gales, e atuou como consultor do Lincoln City, na Inglaterra. Sua experiência e conhecimento continuam sendo valiosos para o crescimento do futebol nos Estados Unidos.